Работающих людей в Украине становится больше

Сегодня, 07:13

В первом квартале этого года уровень безработицы в Украине составил 9,7%

Количество безработных в Украине постепенно сокращается. Фото: pixabay
Количество безработных в Украине постепенно сокращается. Фото: pixabay

Рынок труда в Украине пребывает в постоянном движении, переживая как взлеты, так и падения. Долгое время считалось, что он находится в серьезном кризисе, но сейчас, по мнению экспертов, ситуация начинает стабилизироваться.

Так, в первом квартале этого года снизился уровень безработицы, составив 9,7%, вместо 9,9% кварталом ранее. Безработными сейчас в Украине остается около 1,7 млн граждан, но этот показатель не слишком отличается от европейских цифр. Например, согласно расчетам Международной организации труда, безработица в странах ЕС составляет 7,4%.

В Государственной службе занятости говорят о том, что занятость населения в этом году начала расти впервые после 2013 г.

"Мы наблюдаем, что рынок труда на I полугодие 2018 года демонстрирует определенную стабилизацию. Рост занятости населения у нас, по статистике, произошел впервые с 2013 года. Причиной этому является определенный экономический рост. В I квартале 2018 по сравнению с I кварталом прошлого года произошел рост ВВП на 3,1%. Занятое население в Украине впервые с 2013 года увеличилось на 149 тысяч", – отметил на пресс-конференции и.о. председателя Государственной службы занятости (Центрального аппарата) Валерий Ярошенко.

Одна из проблем современного рынка труда в Украине и экономики в целом это работа в тени. Так, сейчас большая часть участников рынка работают вне действующего законодательства.

"Беда украинской экономики в том, что довольно большая часть работает в "тени". Государственная статистика свидетельствует, что 21,8%, по сравнению с 22,3% в прошлом году, работают вне действующего законодательства", – говорит Ярошенко.

Более подробно о тенденциях и изменениях на рынке труда в Украине, читайте в материале сайта "Сегодня": Рынок труда в Украине: избыток юристов и низкие зарплаты
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Автор:

Анастасия Ищенко

Источник:

"Сегодня"

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