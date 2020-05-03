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  1. Последние новости Украины

Работают в огороде и смотрят кино: как украинцы относятся к первомайским праздникам

3 мая, 11:04

Елена Вус

Большинство соотечественников ничего бы не меняли в традициях празднования Первого мая

Первый день мая 2020 года украинцы из-за карантина, который продлили до 11 мая, не смогли отпраздновать с привычным размахом.

Так, более половины респондентов воспринимают Первомай как обычные выходные. Праздничные они – для четверти опрошенных, и еще меньше считают эти дни обычными буднями.

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Об этом свидетельствуют результаты нового опроса исследовательской компании "Градус".

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Впрочем, большинство – 66% – ничего бы не меняли в традициях празднования Первого мая. В этот день обычно занимаются домашними делами и смотрят кино. И только 13% в Международный день солидарности трудящихся – работают. На даче или огороде.

Ранее мы собрали интересные факты о том, как отмечают праздник 1 Мая в разных странах мира.

Напомним, "Градус здоровья Украины. Обратная связь" – это совместный проект сайта "Сегодня" и исследовательской компании "Градус". Основная цель – получать информацию из первых уст. Мнение каждого из вас важно! Устанавливайте приложение "Градус" (в Google Play или App Store) на телефон и проходите регулярные опросы. Результаты опросов смотрите на сайте "Сегодня"и в эфире новостей "Сегодня" на телеканале "Украина".

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видео украинцы опрос праздники 1 мая первомай первое мая Градус здоровья Украины

Источник: Сегодня

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