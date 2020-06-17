"Работники СБУ украли Мангера": видео, как подозреваемого увозили из суда

Печерский районный суд рассматривал изменение меры пресечения для председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Однако после заседания случился скандал – чиновника насильно, без соответствующих документов, задержали и увезли в СБУ.

По словам адвоката Дмитрия Ильченко, подозреваемого сначала не выпускали из суда, а потом насильно куда-то увезли (по последней информации – в управление СБУ).

"После того, как все начали выходить из суда, прокуроры вместе с неизвестными людьми в масках, препятствовали выходу Мангера из здания суда. Прокуроры пытались доказать Мангеру, что он должен оставаться то ли с ними, то ли ночевать в суде … Просто говорили, что вы отсюда не уйдете. Потом прокуроры покинули суд и остались люди с нашивками СБУ. Они продолжали удерживать Мангера в здании суда … Когда Мангер пошел к выходу из суда, они его просто скрутили и засунули в гражданскую легковую машину и увезли в неизвестном направлении … Мы дожили до того, что у здания суда четыре работника СБУ украли председателя областного совета Мангера", – рассказал он в видео, опубликованном в Facebook.

Еще один адвокат Андрей Мурашкин отмечал, что у сотрудников СБУ не было никакого документа, разрешающего задержание Мангера. Сам чиновник тоже просил предоставить ему документы и тогда готов был с ними уехать. В какой-то момент Мангер даже начал падать, пользователи Сети это назвали имитацией, но его подхватили силовики. Адвокаты напомнили, что их подзащитный привезен из реанимации и ему нужно каждый два часа принимать лекарства.

Как сообщали новости "Сегодня", рано утром 16 июня СБУ задержала председателя Херсонского облсовета Мангера. Такое решение было принято из-за того, что подозреваемый, по мнению следствия, пытался влиять на свидетелей путем угроз им и членам их семей.

Напомним, в конце апреля 2020 года СБУ заявила о завершении расследования уголовного производства по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата облсовета Алексея Левина в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

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