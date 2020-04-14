Работу продуктовых рынков снова запретят: Ляшко объяснил почему

Работу продуктовых рынков во время карантина вновь запретят. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Мое постановление, которое прописывало условия, как открываться рынкам, будет признано утратившим силу", - сказал он.

Ляшко напомнил, что разрешение на работу рынков было введено для того, чтобы украинцы имели доступ к более дешевым продуктам, чем в магазинах. Однако из-за большого количества нарушений, он решил отменить постановление.

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"Хотя было четко прописано, когда можно открывать, как руководство рынка должно обеспечить и посетителей, и работников рынка средствами индивидуальной защиты, но мы имеем бешеные нарушения", – сказал главный санитарный врач Украины.

Как известно, карантин в Украине продлен до 24 апреля. Министр внутренних дел Арсен Аваков прогнозирует, что карантин может быть продлен до середины мая.

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