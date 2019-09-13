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Рада борется с коррупцией, а суд рассматривает апелляцию Януковича: топ-темы дня

13 сентября, 11:39

Пятница, 13 сентября, охарактеризуется рядом важных политических и экономических событий

Конец рабочей недели, пятница,13 сентября, будет очень насыщенной политическими и общественными событиями, за которыми будут следить СМИ.

Состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, которая посетит Украину с рабочим визитом.

Пленарное заседание Верховной Рады Украины. На повестке дня закон о вознаграждении за донос на взяточников, изменения в закон о Регламенте, приватизация госимущества и налоговая политика.

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Продолжается 16 ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES). В мероприятии принимают участие более 400 ведущих политиков, дипломатов, экспертов из 26 стран мира.

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Киевский апелляционный суд будет рассматривать жалобы адвокатов на приговор Оболонского районного суда Киева экс-президенту Виктору Януковичу по делу о государственной измене.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, глава МОЗ Украины Зоряна Скалецкая и глава Нацслужбы здоровья Украины Олег Петренко расскажут о сотрудничестве Эстонии и Украины.

О том, какими были итоги четверга, 12 сентября, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.

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Источник: Сегодня

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