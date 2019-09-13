Рада борется с коррупцией, а суд рассматривает апелляцию Януковича: топ-темы дня

Конец рабочей недели, пятница,13 сентября, будет очень насыщенной политическими и общественными событиями, за которыми будут следить СМИ.
Состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, которая посетит Украину с рабочим визитом.
Пленарное заседание Верховной Рады Украины. На повестке дня закон о вознаграждении за донос на взяточников, изменения в закон о Регламенте, приватизация госимущества и налоговая политика.
Продолжается 16 ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES). В мероприятии принимают участие более 400 ведущих политиков, дипломатов, экспертов из 26 стран мира.
Киевский апелляционный суд будет рассматривать жалобы адвокатов на приговор Оболонского районного суда Киева экс-президенту Виктору Януковичу по делу о государственной измене.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, глава МОЗ Украины Зоряна Скалецкая и глава Нацслужбы здоровья Украины Олег Петренко расскажут о сотрудничестве Эстонии и Украины.
О том, какими были итоги четверга, 12 сентября, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.
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