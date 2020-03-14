Рада на карантине и первые украинцы, умершие от последствий COVID-19: главные события недели

Сколько экс-депутат Михаил Гаврилюк зарабатывает в такси и подробности о первых умерших от последствий COVID-19 украинцах. Читайте ТОП-5 новостей страны уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Два украинца умерли от последствий коронавируса

Пресловутая коронавирусная инфекция COVID-19 добралась до Украины еще 3 марта, когда был зафиксирован первый случай заражения. Но уже через полторы недели, 11 марта – второй случай. Как сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, привез вирус в Украину мужчина, вернувшийся из путешествия с женой по Италии. Теперь стало известно, что пандемия собрала первую страшную жатву.

Так, 13 марта умерла женщина в Житомирской области, находившаяся в зоне риска.

"71-летняя женщина, которую госпитализировали из-за обнаруженного коронавируса COVID-2019, умерла сегодня днем ​​в инфекционном отделении в Радомышле. С утра она находилась на аппарате искусственной вентиляции легких", – написал на своей странице в Facebook глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Женщина слишком поздно обратилась за помощью. На момент госпитализации у нее была двусторонняя пневмония. По словам заместительницы главы ОГА Натальи Остапченко, утром 13 марта состояние больной женщины ухудшилось и было определено как тяжелое.

В тот же день, в пятницу 13 марта, пришли вести из Италии, где от последствий COVID-19 умерла еще одна украинка. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Сегодня в итальянской провинции Брешиа умерла украинка, у которой ранее диагностировали коронавирус. МИД Украины выражает искренние соболезнования родственникам и близким", – сообщило министерство в Twitter.

Фото: соцсети

Как сообщила ранее в Facebook активистка Оксана Федькив, речь шла о гражданке Украины Раисе Малышевой (1954 г. рождения), которая работала на законных основаниях и со всеми документами в г. Ровато провинции Брешия и четыре дня назад была госпитализирована в одну из больниц города Кьяри с подозрением на COVID-19.

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Кабинет министров разделил Минветеранов и МинВОТ

В новом Кабинете министров взялись за разделение министерств. Первым стало Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Правительство приняло соответствующее постановление №212 от 11 марта.

Так, Кабмин сначала отменил решение о реорганизации Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц путем присоединения к Министерству по делам для ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Теперь же правительство разделило ведомства на два министерства и дало им новые названия:

Министерство по делам ветеранов Украины;

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Министерство по делам ветеранов будет обеспечивать формирование и реализацию государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны, лиц, имеющих особые заслуги перед родиной, пострадавших участников Революции Достоинства, членов семей ветеранов войны и майдановцев, а также социальной защиты лиц, на которых распространяется действие закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий будет заниматься государственной политикой по вопросам временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и в Крыму.

Как сообщали новости "Сегодня", министром по вопросам ветеранов в новом правительстве стал Сергей Бессараб, а министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Полный список министров в новом правительстве.

Рада на карантине: в парламент пустят только нардепов и помощников

На фоне введения массовых карантинов председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков до 3 апреля ограничил допуск в здания парламента всех, кроме депутатов, их помощников и работников аппарата.

Об этом говорится в подписанном спикером распоряжении "О дополнительных мерах по предотвращению возникновения острой респираторной болезни", обнародованном на сайте ВР.

Это сделано для предотвращения возникновения острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19, среди нардепов, работников аппарата Рады.

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Руководствуясь статьей 88 Конституции Украины, пунктом 7 и 8 статьи 78 регламента ВР, учитывая период карантина, определенный постановлением Кабинета министров от 11 марта 2020 года №211 "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19", предусматривается временно, до 3 апреля, ограничить допуск в административные здания, сооружения и служебные помещения Верховной Рады всех лиц, кроме народных депутатов, работников аппарата ВР, помощников-консультантов народных депутатов, которые работают по срочному договору на постоянной основе, говорится в документе.

Поэтому главы комитетов, временных специальных комиссий, временных следственных комиссий Рады должны проводить заседания этих органов исключительно в админзданиях Рады.

А тем временем должностные лица, ученые, эксперты, специалисты-практики или представители общественности, приглашенные на заседания комитетов, временных спецкомиссий, временных следственных комиссий Рады будут участвовать в таких заседаниях в режиме видеоконференции, без непосредственного допуска в админздания, сооружения и служебные помещения ВР.

Получает больше, чем в Раде: экс-нардеп Гаврилюк рассказал о заработке в такси

Недавно бывший народный депутат Михаил Гаврилюк признался, что работает таксистом в Киеве. Но, как оказалось, временами по деньгам это даже выгоднее, чем в парламенте. Он рассказал журналистам, сколько зарабатывает сейчас.

По его словам, сесть за руль и возить людей его вынудили "нелегкие времена". При этом отмечает, что жена против, чтоб он снова оказался в парламенте.

"Это же такси у меня – временная работа. Я сейчас работаю, потому что надо жить за что-то. Может, человек, который будет ехать, скажет, что тому или иному директору нужны ответственные люди. Надеюсь, что со временем у нас будет какая-то лучшая работа. Может, каким-то директором буду. Домой приношу от 15 до 35 тысяч гривен. Я на счетчик посмотрел: заработал тысячу гривен. Хватит мне? Хватит. На этом я закрываю себе эфир и пошел отдыхать", – рассказал Гаврилюк и добавил, что нардепом получал 28 тысяч гривен.

Из-за коронавируса в Украине появился новый вид контрабанды

На фоне распространения коронавируса в Украине появился новый вид контрабанды – медицинские маски. Об этом рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

"Это необычная контрабанда товаров через государственную границу. Первый случай контрабанды такого товара, который пытались перевезти через границу, был зафиксирован недавно на Закарпатье... И в одном из пунктов пропуска на границе с Польшей обнаружили очередную партию, которую пытались вывезти в автомобиле, скрыв от контроля", – сказал Демченко.

По его словам, в последний раз незаконно переместить пытались более 10 тыс. масок, а в случае в Закарпатье – чуть более 3 тыс. масок.

"До этого таких случаев на моей памяти не было. Медицинские средства, лекарства, препараты или даже оборудование – все это было, а вот маски – это несвойственно. Но когда начал распространяться в мире коронавирус, появились и попытки незаконно переместить через границу медицинские маски. В обоих случаях их вывозили из Украины", - отметил Демченко.

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