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Рада отменила штрафные баллы для водителей

24 апреля, 15:00

Сергей Мартынец

Теперь за нарушение ПДД придется платить сразу, баллы не спасут

Верховная Рада на внеочередном заседании поддержала законопроект №2809 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов. Документ поддержали 302 народных депутата.

Закон принят с целью устранения негативного влияния отдельных норм законодательства в части принятия мер по соблюдению правил дорожного движения водителями. Из Кодекса Украины об административных правонарушениях исключается норма административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемого на граждан за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.

Напомним, Рада ввела систему баллов и штрафов для водителей еще в 2015 году. Сагласно установленной ранее норме, каждому водителю ежегодно (со дня получения права на вождение транспортного средства) начисляли 150 баллов.

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В случае нарушения правил ПДД, которое фиксировалось в автоматическом режиме, с водителя списывали 50 баллов. Среди таких нарушений – превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал, нарушение правил остановки и стоянки, а также запрет двигаться по полосе для общественного транспорта, тротуарам или пешеходным дорожкам, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда переезда. После исчерпания лимита, водитель за последующие нарушения должен был оплачивать штрафы в денежном виде.

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Верховная Рада водители баллы

Источник: Сегодня

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