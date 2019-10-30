Во время голосования по переименованию не обошлось без курьеза

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Депутаты Верховной Рады, которые ранее переименовали Переяслав-Хмельницкий, приняли решение об изменении названий еще нескольких населенных пунктов в Украине.

Так, парламент принял постановление "О переименовании села Островки Маневичского района Волынской области" (регистрационный номер 2176) – за переименование населенного пункта в село Острова проголосовали 288 народных депутатов.

Также Рада поддержала документ "О переименовании села Рачки Немировского района Винницкой области" (регистрационный номер 2177) – за него проголосовали 300 народных депутатов – его переименовали в Подольское.

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Интересно, что при рассмотрении этого вопроса произошел курьез: председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков неправильно поставил ударение – на первый слог в слове "РАчки", что вызвало смех у народных депутатов. Председательствующий же с улыбкой прокомментировал отреагировал на свою ошибку: "Бывает".

После этого он попросил профильный комитет, чтобы, вынося такие вопросы на рассмотрение сессионного зала в тексте были поставлены ударения.

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Кроме того, Рада проголосовала за проект постановления "О переименовании села Борки Сокальского района Львовской области" (регистрационный номер 2310) в село Борок. Его поддержали 293 народных депутата.

Также парламент принял постановление "О переименовании села Мазарня-Каранская Каменка-Бугского района Львовской области" (регистрационный номер 2311). За данное решение проголосовали 287 народных депутатов – населенный пункт переименован в Мазярня-Каранская.

Напомним, ранее Конституционный суд Украины одобрил законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую.

Кроме того, мы писали, что в Украинском институте национальной памяти сообщают, что подали апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева об отмене решений Киеврады о переименовании проспектов Московского и Генерала Ватутина на Бандеры и Шухевича.

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