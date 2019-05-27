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Рада планирует работу, "Слуга народа" идет на выборы, НАТО и ВСУ учатся отражать атаки: топ-темы дня

27 мая, 11:46

В понедельник, 27 мая, определились главные темы, за которыми будут следить украинские и зарубежные СМИ


Заседание Согласительного совета депутатских фракций и групп Верховной Рады. Среди главных решений, которые планируется утвердить для рассмотрения на пленарной неделе – отставка премьера Гройсмана и изменение в закон о выборах.

Команда Зеленского объявляет о старте избирательной кампании политической партии "Слуга народа". Ожидается, что будут озвучены персоны по мажоритарным округам и первые номера в списке.

Херсонский горсуд начинает рассмотрение дела об убийстве Екатерины Гандзюк. Дело будет вести судья Юлия Бочко.

Стартует Второй оборонный хакатон, организованный Генштабом ВСУ при поддержке НАТО. В течение пяти дней военные IT-специалисты ВСУ и НАТО будут работать над решением актуальных вопросов безопасности.

В Латвии стартуют очередные учения боевой группы НАТО с участием войск стран Балтии. Учения продлятся пять дней и планируется отработка различных боевых задач для отражения атаки с земли и воздуха.

Какими были итоги минувшей недели читайте на сайте Сегодня.


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Тег НАТО, ВСУ, отставка премьера, Гандзюк, слуга народа, Хакатон

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