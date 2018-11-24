Рада приняла бюджет и законы про НАТО и ЕС: ТОП-5 главных событий недели

Эта неделя в жизни страны была насыщенной в плане законотворчества и массовых протестов: пока депутаты голосовали за новый бюджет и вступление в Евросоюз и Альянс, по всей Украине "евробляхеры" перегораживали дороги. Читайте обзор самый главных событий уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Бунт "евробляхеров"

По странному стечению обстоятельств, одновременно в Украине и во Франции произошли масштабные выступления автомобилистов. Если французские желтые жилеты бунтовали против повышения цен на бензин, то отечественные евробляхеры – владельцы автомобилей с иностранной регистрацией протестовали против новых правил растаможки. 21 Ноября в полиции рассказали о последствиях акций "евробляхеров": к счастью, в Украине обошлось без вандализма и насилия.

"Цель акции – отмена возрастного коэффициента при исчислении размеров акциза при растаможивании автомобилей", – сообщают в полиции.

Всего за период проведения акции протеста общественной организации "АвтоЕвроСила", по приблизительным подсчетам, участие в ней приняли около 6 тыс. граждан (почти 3,5 тыс. транспортных средств). Правоохранители зарегистрировали 186 обращений граждан и зафиксировали 15 правонарушений в разных регионах Украины. Было зарегистрировано 131 сообщение о перекрытии движения, причем больше всего таких сообщений зафиксировано в Киевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской и Сумской областях. Но на данный момент все заблокированные дороги разблокированы. Об этом сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"По состоянию на сейчас (вечер среды 21 ноября. – Ред.) проезд на всех автодорогах государства, где был затруднен или заблокировано движение транспорта в связи с акцией водителей на нерастаможенных автомобилях, – разблокирован", – написал он на своей странице в Фейсбук.

Также он отметил, что по состоянию на вечер среды в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 15 правонарушениях.

Отметим, что через несколько часов после того, как министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал участникам протестов, что если они и дальше будут препятствовать движению на дорогах, то полиция готова применить против "евробляхеров" жесткие меры, движение "АвтоЕвроСила" объявило, что на 2 дня приостанавливает акцию протеста водителей на еврономерах. Но потом, разумеется, продолжит борьбу.

В Украине приняли государственный бюджет на 2019 год

Хроника того, как принимали бюджет-2019 в ночь на "черную пятницу", заслуживает своего Гоголя. Пленарное заседание Рады продлилось 20 часов, многие нардепы успели даже вздремнуть, а другие – выпить. В итоге Верховная Рада одобрила Госбюджет Украины на 2019 год в 6 утра 23 ноября.

Напомним, что крайний срок принятия закона о бюджете Украины – 1 декабря. Отметим, что госбюджет-2019 стал рекордсменов в плане оперативности принятия. Так, бюджет-2018 Рада приняла во втором чтении только 7 декабря. Бюджет-2017 был принят под утро 21 декабря, а бюджет-2016 – и вовсе "под елочку", в 4 утра 25 декабря.

Не иначе, сработала магия "черной пятницы": 23 ноября, как известно, всемирный день скидок и распродаж.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, который присутствовал при голосовании, принятый бюджет – сбалансированный и реалистичный. В документе сохранены все главные направления финансирования – армия, сектор безопасности, социальные программы. В частности, "доступные лекарства", проведение монетизации субсидий и автоматический перерасчет пенсий. Кроме того, сохранены программы поддержки промышленности, прежде всего агросектора и использования недр, а также строительства и восстановления дорог.

Дорога в НАТО и Евросоюз открыта

Верховная Рада поддержала законопроект по членству Украины в ЕС и НАТО: соответствующее решение поддержали 311 народных депутатов. Теперь окончательное решение будет принято на следующей сессии парламента – весной-летом 2019 года.

Перед вечерним заседанием 22 ноября спикер Верховной Рады Андрей Парубий дал поручение Комитету по вопросам правовой политики и правосудия рассмотреть до 16:00 президентский законопроект № 9037 о внесении изменений в Конституцию относительно европейских и евроатлантическим стремлениям Украины в Европейский Союз и НАТО.

"Я уверен, что это будет хорошим и правильным знаком к пятой годовщине Евромайдана", – сказал спикер парламента.

Перед голосованием в парламент прибыл президент Украины Петр Порошенко.

"Фиксируя в Конституции обязательность курса на вступление в НАТО и Евросоюз, мы посылаем месседж и в Москву: расстаемся окончательно и бесповоротно", – сказал Порошенко.

В законопроекте речь идет всего о пяти изменениях в Конституцию по закреплению европейского и евроатлантического курса Украины, в частности, будут изменены три статьи, преамбула и один из пунктов в переходных положениях. Кроме того, из Конституции будет выброшена норма, разрешающая базирование Черноморского флота РФ в Крыму. Также будет запрещена аренда украинских военных баз иностранными войсками.

В Раде снова зарегистрировали скандальный закон о клевете

Впрочем, народные избранники продолжают регистрировать в Раде странные законы, которые вызывают у общественности и СМИ чувство недоумения. Так, снова за клевету в интернете депутаты хотят карать тюрьмой.

В законопроекте, зарегистрированном в Верховной Раде 20 ноября, отмечается, что клевета — это "умышленное распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающее его деловую репутацию". За это нардепы предлагают штрафовать на 8500 грн. Если же поклеп публично демонстрируется в художественных произведениях, СМИ или интернете, то штраф увеличивается до 17 тыс. грн. Кроме того, правонарушителю может грозить даже до пяти лет тюрьмы. Однако уголовное дело заведут только после обращения потерпевшего в полицию.

В защиту своей позиции авторы проекта приводят международный опыт: в Италии за клевету штрафуют на 2000 евро, во Франции — на 45 тыс. евро, а в США можно получить до 10 лет тюрьмы.

"Из-за отсутствия наказания за откровенную клевету в обществе создается стойкое ощущение, будто можно сказать о человеке что угодно в любой момент и никакой ответственности за это нести не надо", — говорится в пояснительной записке.

Нужно отметить, что к этому законопроекту нардепы возвращаются каждые два года. Летом 2012-го закон о наказании за клевету приняли в первом чтении, а в январе 2014-го он даже заработал, хотя спустя всего две недели его отменили. Последнюю попытку нардепы сделали в 2016-м, предложив наказывать за напраслину исправительными работами. Поддержки в зале проект не нашел.

Все за и против читайте в специальном материале сайта ("За клевету в интернете депутаты хотят карать тюрьмой")

Томос все ближе: известна дата проведения Собора

Вселенский патриархат уже запустил процесс автокефалии, остался последний шаг за Украинской церковью. Так, 23 ноября стало известно, кого Порошенко отправит в Стамбул за утверждением Томоса для Украины и когда состоится Объединенный собор.

На священный синод Вселенского патриархата отправится советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко. Там будет приниматься решение об утверждении Томоса для Украинской православной церкви.

Об этом заявил глава государства Петр Порошенко во время встречи со студентами Киевского национального торгово-экономического университета. Он отметил, что Константинополь будет утверждать текст Томоса, которым Украинской церкви присваивается статус автокефальной.

"Мы с вами находимся прямо накануне: 27-29 ноября Ростислав Павленко… поедет в Стамбул-Константинополь для того, чтобы принять участие в историческом Синоде Вселенского патриархата, где будет приниматься решение об утверждении Томоса. А в декабре мы соберем Собор", – сказал Порошенко.

Напомним, что Объединительный собор будет состоять из 41 архиерея Киевского патриархата, 12 архиереев автокефальной церкви и 10 архиереев Московского патриархата. Также ранее стало известно, как будет называться объединенная церковь в Украине.