Рада приняла закон об уголовной ответственности за нарушение границы

После принятия закона нарушителям границы будет грозить до трех лет тюрьмы, а при повторении преступления – до пяти лет

Украинский парламент приняли в первом чтении законопроект "О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за незаконное пересечение государственной границы" (№7017).

Как сообщает РБК-Украина, документ поддержал 241 членов Верховной Рады.

Данная инициатива предполагает введение уголовной ответственности в виде лишения свободы до трех лет за пересечение украинской границы "гражданином или подданным государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора" с целью навредить национальным интересам Украины не через пропускные пункты, установленные на госгранице, или через пункты пропуска, но без соответствующих документов либо с недействительными документами.

За повторное нарушение или совершение нарушения группой лиц предлагается лишать свободы сроком от трех до пяти лет, а если при этом нарушитель применял оружие – от пяти до восьми лет.

Напомним, что в феврале Верховная Рада приняла закон, согласно которому иностранцев будут штрафовать за нарушение запрета въезда в Украину.

Кроме того, ранее сообщалось, что обустройство государственной границы с Россией готово на 80%.

Также стоит отметить, что в Украине продолжается совместная специальная пограничная операция "Граница-2018".