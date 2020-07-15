Рада рассмотрит закон о СМИ: реакция медиасообщества

Украинское медиасообщество поддерживает принятие закона "О медиа", который сейчас рассматривается Верховной Радой.

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В частности, народный депутат Украины и заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook сообщила, что обращения в поддержку законопроекта выразили ассоциация "Укртелесеть", Независимый медийный совет, Ассоциация правообладателей и поставщиков контента, медиадвижение "Медиа за осознанный выбор", Телекоммуникационная палата Украины и Национальная ассоциация медиа.

Они официально обратились к Раде и подчеркнули важность изменения украинского медийного законодательства и принятия законопроекта уже на текущей сессии парламента.

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"Знаю, что готовятся к публикации и другие обращения – держим руку на пульсе! Сегодня все мы однозначно нуждаемся в качественных изменениях, и я уверена – в дальнейшем будем вместе активно работать над их внедрением!" – добавила Кравчук.

Напомним, ранее принятие законопроекта о СМИ за основу в первом чтении поддержал Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

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