Рада рассмотрит закон о СМИ: реакция медиасообщества

Украинское медиасообщество поддерживает принятие закона "О медиа", который сейчас рассматривается Верховной Радой.
В частности, народный депутат Украины и заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook сообщила, что обращения в поддержку законопроекта выразили ассоциация "Укртелесеть", Независимый медийный совет, Ассоциация правообладателей и поставщиков контента, медиадвижение "Медиа за осознанный выбор", Телекоммуникационная палата Украины и Национальная ассоциация медиа.
Они официально обратились к Раде и подчеркнули важность изменения украинского медийного законодательства и принятия законопроекта уже на текущей сессии парламента.
"Знаю, что готовятся к публикации и другие обращения – держим руку на пульсе! Сегодня все мы однозначно нуждаемся в качественных изменениях, и я уверена – в дальнейшем будем вместе активно работать над их внедрением!" – добавила Кравчук.
Напомним, ранее принятие законопроекта о СМИ за основу в первом чтении поддержал Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк