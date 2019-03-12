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Рада вносит правки в "языковой закон", а непогода терзает Украину: темы дня

Сегодня, 11:21

Парламент займется переименованием населенных пунктов, а британская Палата общин проголосует по сделке с Брюсселем по Brexit

Рада вносит правки в "языковой закон", а непогода терзает Украину: темы дня Украина Парламент займется переименованием населенных пунктов, а британская Палата общин проголосует по сделке с Брюсселем по Brexit

Сайт "Сегодня" собрал наиболее актуальные темы дня, которые будут волновать весь мир, Европу  и Украину в частности.

В Верховной Раде состоится очередное пленарное заседание. В плане – рассмотрение и внесение правок в т.наз. "языковой" закон . Депутаты планируют рассмотреть также блок вопросов аграрной политики и переименование некоторых населенных пунктов, но успеют ли – большой вопрос.

Непогода в Украине – из-за шквалистого ветра, обрушившегося на Украину накануне, обесточены почти 540 населенных пунктов в 15 областях, есть погибшие и раненые . Во вторник на большей части страны пройдут дожди со снегом, столбики термометра днем поднимутся местами до +9 градусов.

Британская Палата общин проголосует по сделке премьер-министра Терезы Мэй с Брюсселем по Brexit. Голосование по этому вопросу пройдет уже второй раз, в ходе первого голосования в середине января Мэй потерпела сокрушительное поражение: парламент отверг ее сделку с отрывом в 230 голосов.

Парламент Венесуэлы объявил в стране режим чрезвычайного положения из-за масштабного отключения электроэнергии, которое продолжается с 7 марта. Пока что режим ЧП объявлен на 30 дней. Власти страны заявляют, что "блэкаут" стал результатом масштабной кибератаки.

Ранее "Сегодня" писали, что курс гривни растет, а Нацбанк скупает валюту .

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Тег Венесуэла, непогода, переименование, языковой вопрос, Brexit, темы дня, языковой закон

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