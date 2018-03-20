Рада запретила нардепам проносить оружие в парламент: подробности нового закона

Нардепы больше не смогут пройти с оружием в Верховную Раду, Кабмин или Администрацию президента – что меняет новый закон

Верховная Рада Украины приняла решение о запрете проносить оружие и боеприпасы в стены парламента, Кабмина или Администрации президента.

Соответствующий проект закона "О внесении изменений в Закон Украины о государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" с поправками от профильного комитета в целом поддержали 263 народных депутата.

"Это – наивысший законодательный орган государства. Это – помещение, где принимаются ключевые решения в нашем государстве. Оружие – на фронте, многие из нас там были – там, где война. А тут дискуссия должна быть в слове, в позиции, в убеждении и голосовании", – заявил перед голосованием спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Как отметил председатель Верховной Рады, уже в среду, 21 марта, на нескольких входах в госучреждения будет установлено "необходимое оборудование" согласно принятому закону.

Народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, в свою очередь, объяснил, что новый закон запрещает нардепам проносить запрещенные другими законами предметы на территорию ключевых госучреждений страны – ранее украинское законодательство это допускало.

"Законопроект – об объекте, о здании, об органе государственной власти. Речь идет о здании Верховной Рады, о здании Администрации президента, о здании Кабинета министров, в которые лица независимо от их статуса публичного, политического, государственного и проч., если они имеют при себе запрещенные предметы, определенные этим законом... им будет запрещено входить в эти здания", – объяснил Винник.

Винник при этом добавил, что обыскивать народных депутатов на входе в Раду, Кабмин или АП никто не будет.

"Никто никого не будет обыскивать или осматривать. Просто если ты хочешь зайти, ты должен выполнять требования закона. Это полностью корреспондируется со статусом народного депутата, которого никто осматривать не будет. В то же время, Конституционный суд в 2003 году это разъяснил: порядок присутствия в отдельных режимных объектах может определяться законодательством. В данном случае Верховная Рада работает в отдельном режимном периоде, который будет определен этим законопроектом", – рассказал Винник об обосновании нового закона.

Так, по словам Винника, теперь в том числе и народным депутатам запрещено проносить в здания Кабмина, парламента и Администрации президента:

"Оружие, и именно холодное оружие, именно взрывные устройства, боеприпасы всех видов и образцов, учебные или имитационные боеприпасы, легковоспламеняющиеся жидкости или воспламеняющиеся твердые вещества, пиротехнические средства будут запрещены".

При этом поправкой от комитета, внесенной под стенограмму, из законопроекта были исключены положения о запрете проносить "отравляющие" и "сильнодействующие" вещества.

Напомним, на прошлой неделе, 15 марта, генпрокурор Юрий Луценко выступил с жесткими обвинениями в адрес народного депутата Надежды Савченко. По его словам, она лично планировала осуществить нападение на Верховную Раду с использованием гранат, минометов и автомата.

В тот же день, после озвученных обвинений, с нардепом случился еще один неприятный момент – Савченко вывели из зала Рады. Как говорили в парламенте, политик пришла на работу с оружием и гранатами. Вскоре сама Савченко подтвердила, что пришла в Раду с оружием и даже рассказала, что при ней был именно наградной пистолет, а вот наличие гранат не подтвердила, но и не опровергла.

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Уже 19 марта, когда началась пленарная неделя у депутатов, в Раде госохрана с собаками искала взрывчатку. Как пояснил начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей, в связи с последними заявлениями относительно попыток некоторых лиц организовать теракт в Верховной Раде были усилены меры безопасности – и сотрудники государственной охраны провели осмотр кулуаров парламента и прилегающих к зданию территорий.

Отметим, Гелетей и ранее говорил о намерении запретить депутатам проносить в Раду оружие - так, в 2017 году было инициировано письмо-обращение о том, чтобы нардепы приняли соответствующее решение.

"Действует постановление 1995 года, которое запрещало внесение оружия, боеприпасов, тем самым есть правовая коллизия: это постановление запрещало, но статус народного депутата им позволял (проносить оружие в здание парламента – Ред.)", – рассказывал Гелетей в октябре 2017 года.