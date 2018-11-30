Радары TruCam на дорогах: в полиции сообщили важную новость для водителей

С завтрашнего дня патрульная полиция будет использовать еще 6 дополнительных устройств TruCam

На дорогах Украины увеличится количество устройств для измерения скорости TruCam. Об этом в Facebook сообщил исполняющий обязанности начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий

"С завтрашнего дня патрульная полиция будет использовать еще 6 дополнительных устройств TruCam. Соответственно увеличиваем и количество мест, где патрульные будут фиксировать скорость движения уже с понедельника (03.12.2018)", - написал он.

По словам Белошицкого, в список включены дополнительные участки автодорог с повышенным уровнем аварийности.

Он также подчеркнул, что все приборы TruCam, которыми пользуются патрульные полицейские, уже прошли поверку и получили экспертное заключение.

"Для любителей статистики: начиная с 16.10.2018 и по сей день, составлено уже более 13 тысч материалов за превышение разрешенной скорости движения", - сообщил Белошицкий.

Ранее мы сообщали, что радары для фиксации нарушений скоростного режима после четырехлетней паузы и ряда резонансных ДТП вернулись на дороги Украины. "Льготный режим" для водителей закончился, и теперь тех, кто будут превышать разрешенную скорость движения, полиция будет останавливать и штрафовать.

Сейчас постановление выносится в электронном виде, на планшете, сразу заносится в базу и распечатывается в бумажном варианте. Штрафы остались неизменными – 255 гривен превышение больше 20 км/ч, и 510 гривен – если превышение составляет более, чем 50 километров в час.

Возвращение на дороги ручных измерителей скорости, – это первый шаг правительства к уменьшению количества погибших в авариях. Следующий этап – установка на патрульные машины мобильных устройств. Они будут фиксировать нарушения даже во время движения полицейских авто. Впоследствии улицы и трассы оснастят автоматическими камерами, о которых в правительстве говорят уже несколько лет.

Напомним, как рассказывал недавно начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, будет "сюрприз" для нарушителей в вопросе штрафов. В МВД считают, что должен быть не только денежный штраф, но и накопление баллов, что позволит временно отбирать права у водителей-нарушителей

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