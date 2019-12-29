Радость и боль: опубликованы фото последних освобожденных из плена украинцев

Обмен пленными, который проходил 29 декабря на КПП "Майорское" под Горловкой, завершен.

Как сообщал сайт "Сегодня", всего с временно неподконтрольной территории вернулось 76 украинцев, которые находились в плену боевиков так называемых ДНР и ЛНР.

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/ Фото: Офис Президента Украины

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Офис президента опубликовал фото встречи последних освобожденных украинцев. Среди них – много женщин. Некоторые, уже бывшие пленники не могут сдержать слез.

В то же время Украина передала подконтрольным России боевикам 141 человека. При этом 14 из них не захотели ехать на захваченные РФ территории.

В свою очередь омбудсмен Людмила Денисова в своем Telegram-канале сообщила имена украинцев, которые вернулись домой: Богдан Пантюшенко, Сергей Глондар, Александр Кореньков, Василий Жемелинский, Владимир Воскобойник, Борис Пундор, Ким Дуванов, Александр Геймур.

Ранее мы писали имена еще четверых украинских военнослужащих, которые вернулись домой из плена.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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