Рады каждой машине, словно дети

Один из 200 автомобилей скорой помощи от Фонда Рината Ахметова поступил в Черкасскую область. Медики ждали новинку с нетерпением

Фото: Фонд Рината Ахметова.

Первые 30 из 200 автомобилей скорой помощи Фонда Рината Ахметова отправились нести службу в 22 областях Украины. Масштабный проект общенационального значения реализуется по личному решению Рината Ахметова и полностью финансируется за счёт его средств.

Один из автомобилей поступил в Черкасскую область. Местные медики ждали новинку с нетерпением и говорят, что она подарила им веру в завтрашний день.

"Станции скорой помощи во многих регионах находятся на грани закрытия: нет ни ресурсов, ни транспорта, ни оборудования. Только нашей области не хватает более 80 автомобилей. Поэтому вы даже не представляете, с какой радостью наш персонал воспринял новость о передаче нам новой скорой. Радуемся, словно дети малые. Очень благодарен Фонду Рината Ахметова и Офису президента", – сказал Игорь Фесун, директор Черкасского областного центра экстренной медпомощи.

Он подчеркнул, что каждый такой автомобиль позволит спасти больше человеческих жизней. Ведь каждый из них оснащен новым оборудованием, что означает совершенно иные, значительно лучшие условия работы для медиков.

До конца 2019 года Фонд Рината Ахметова передаст больницам по всей Украине еще 170 карет скорой помощи. Все 200 авто будут работать в тех районах, где больше всего нужны.



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