Рак поджелудочной железы поддается лечению

Как причина смертности рак поджелудочной железы занимает четвертое место в мире, врачи постоянно ищут новые методы борьбы с ним

Сложность заключается в том, что болезнь долгое время ничем себя не проявляет, а затем начинает быстро прогрессировать.

Лечению рака поджелудочной железы был посвящен семинар "Надежда есть всегда", который был организован в культурном центре Яшар Кемаль клиникой Acıbadem Maslak совместно с муниципалитетом провинции Сарыер. Заболевание, методы лечения обсуждали ведущие специалисты: профессор медицинской онкологии Озлем Эр, доктор медицинских наук, профессор общей хирургии Гюральп Онур Джейхан, доктор медицинских наук, профессор радиационной онкологии Энис Озяр, доктор медицинских наук, профессор гастроэнтерологии Бахаттин Чичек, доктор диетологии Фатма Туранлы. Модератор мероприятия доктор медицинских наук, заместитель главного врача клиники Acıbadem Maslak Озлем Джанкуртаран.

Эти симптомы должны насторожить

Профессор гастроэнтерологии, доктор медицинских наук Бахаттин Чичек подчеркнул, что в начальной стадии симптомы рака поджелудочной железы во многом схожи с признаками других заболеваний. К ним относятся: запоры, общая слабость, вздутие живота, легкие боли в спине. Все это напоминает язву желудка, болезни желчного пузыря. На поздних стадиях болезнь заявляет о себе быстрой потерей веса.

Успех в ранней диагностике зависит от места расположения опухоли. Когда поражается головка поджелудочной железы, то за счет обструкции желчного протока появляется желтуха.

Зарождению и развитию рака поджелудочной железы способствуют: курение, избыточный вес или ожирение, диабет, алкоголь, хронический панкреатит, генетическая предрасположенность.

Многое зависит от пищи

Диетолог Фатма Туранлы объясняет, что от пищевых привычек во многом зависит, заболеет ли человек онкологией. Исследования показывают, что питание, основанное на потреблении красного мяса, обработанных продуктов животного происхождения, чрезмерного количества крахмала и сахара, сильно увеличивает риск возникновения рака поджелудочной железы. В то же время богатая овощами, фруктами и мясистыми продуктами на зерновой основе средиземноморская диета служит его профилактикой.

Врач подчеркнула, что необходимо избегать жирных продуктов и алкоголя, а увеличить в ежедневном рационе количество богатых антиоксидантами цветных овощей, фруктов и бобовых. Полезны регулярные физические упражнения.

Эффективность химиотерапии повышается

За счет сложности диагностирования на ранней стадии рак поджелудочной железы тяжело поддается лечению. Однако медицина не стоит на месте, есть все основания считать, что в этой области наметилась положительная динамика.

Доктор медицинских наук, профессор медицинской онкологии Озлем Эр отмечает, что при лечении рака поджелудочной железы важен междисциплинарный подход, который включает хирургию, химиотерапию, а также радиологию, ядерную медицину и даже питание. Эффективность химиотерапевтических средств увеличивается, новые лекарства позволяют назначать даже самые интенсивные методы лечения пациентам всех возрастных групп, при этом качество жизни сохраняется.

Выживаемость до пяти лет достигла почти 40%

Доктор медицинских наук, профессор общей хирургии Гюральп Онур Джейхан утверждает, что во многих случаях – зависит от характеристик опухоли, хирургическое вмешательство играет существенную роль в лечении рака поджелудочной железы. Орган расположен в очень важной части тела, но передовые методики позволяют удалить опухоль, не затронув окружающие ткани.

Доктор медицинских наук, профессор общей хирургии Гюральп Онур Джейхан.

За счет использования прогрессивных технологий смертность от рака поджелудочной железы снизилась на 20%. Сочетание усовершенствованных хирургических методов с новыми химиотерапевтическими препаратами, выявление опухоли на ранних стадиях, позволит на 5 лет продлить жизнь 30-40% больным от общего числа пациентов.

Значение лучевой терапии

Профессор радиационной онкологии Энис Озяр пояснил, что лучевая терапия может применяться отдельно или в сочетании с химиотерапией как до, так и после операции – зависит от характеристик опухоли. Если четко установлено, что заболевание ограничивается поджелудочной железой, то MR Linac – один из новых методов – позволяет нацеливать и облучать только опухоль. Можно визуализировать опухоль мгновенно и четко, точно уничтожать новообразования солидных размеров, причем даже во время сеанса, если пациент совершает непроизвольные движения. При этом здоровые ткани вокруг не затрагиваются.

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