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Ракета "Нептун" уничтожает цель в море: впечатляющее видео в замедленной съемке

26 июня, 14:37

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В качестве мишени выступали баржи, которые успешно отправлены на дно

Недавно мы показывали видео попадания крылатой ракеты в морскую цель, а теперь конструкторское бюро "Луч" продемонстрировало в замедленном действии пуск из ракетного комплекса "Нептун" и поражение баржи в море.

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Соответствующее видео опубликовано в Facebook.

Отмечается, что очередные испытания противокорабельной крылатой ракеты Р-360 "Нептун", которые проходили на полигоне в Одесской области Алибей, завершилися успішно. Были осуществлены два пуска с боевым зарядом по морским мишеням, установленным на расстоянии около 80 километров от берега.

"Мы готовы к производству и поставке данного комплекса в войска. Мы работаем над следующим шагом – это изменение наземной базы на воздушную и корабельную", – сказал генеральный конструктор КБ "Луч" Олег Коростелев.

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Видео: facebook.com/kbluchua

Напомним, в начале апреля уже проводились испытания крылатой ракеты. Тогда поражали морскую цель с расстояния 100 км. Смотрите уникальное видео, как "Нептун" попадает в цель в море.

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Как сообщали новости "Сегодня", испытания крылатых ракет начались еще в 2018 году, и каждый раз они показывали отличные результаты, а стрелять могут почти на 300 км. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет, с интервалом пусков в залпе от 3 до 5 сек. Он может находиться на расстоянии до 25 км от береговой линии, а необходимое время для его развертывания составляет до 15 минут. Стоит отметить, что "Нептун" – это целый комплекс различной техники, а не просто ракета. Читайте подробнее о характеристиках ракетного комплекса.

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испытания нептун крылатая ракета

Источник: Сегодня

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