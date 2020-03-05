Raketa запустилась в Виннице

Заказать доставку еды из кафе и ресторанов теперь можно абсолютно бесплатно

Украинский сервис Raketa отмечает свое двухлетие покрытием нового города. Сегодня, 5 марта, Raketa официально начинает работу в Виннице. Таким образом воспользоваться услугами бесплатной доставки еды из кафе и ресторанов можно уже в шести городах: Киеве, Днепре, Львове, Харькове, Одессе и Виннице.

"Raketa — классический food-tech сервис и на 100% украинский проект. 5 марта 2018 года курьер Raketa доставил первый заказ в Днепре. Сегодня мы отмечаем двухлетие работы, и нам приятно, что это совпало с покрытием нового города", — рассказал Юхимчук Алексей, сооснователь Raketa.

Протестировать новую для Винницы услугу можно со скидкой 100 грн. Для этого достаточно активировать в приложении промо-код raketainvinnitsa.

"Raketa намерена кардинально изменить рынок доставки еды. Мы не ограничиваем минимальную сумму заказа, а доставка будет бесплатной для клиента. Не важно, заказываете ли вы десяток пицц для большой компании или хот-дог для быстрого перекуса, мы привезем заказ быстро и без платы за доставку. И это не демпинг, а желание сделать сервис доступным для всех", — рассказал Станислав Дмитрик, сооснователь Raketa.

Доставка в Виннице осуществляется уже из 30 кафе и ресторанов, расположенных в различных районах города. В течение месяца услуги Raketa будут предоставляться в тестовом режиме. За это время список ресторанов и покрытие планируется существенно расширить. Время доставки не будет превышать 60 минут, при этом стоимость услуги доставки для клиента составит 0 грн, которая сохранится и после завершения "бета-режима".

Чтобы воспользоваться доставкой Raketa, достаточно установить на смартфон одноименное приложение. При его запуске отобразится меню ресторанов-партнеров, расположенных в радиусе 3 км, заказ из которых может быть доставлен менее чем за час.

О компании. Raketa — сервис доставки еды из ресторанов. Компания доставила свой первый заказ 5 марта 2018. На сегодняшний день услугами Raketa можно воспользоваться в Днепре, Киеве, Львове, Харькове, Одессе и Виннице. В 2020 году сервис намерен зайти еще в 15 городов, после чего начнется покрытие всех украинских городов с населением более 200 тыс.

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