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"Ракетный щит" Украины: Укроборонпром показал передовые ракетные системы

Сегодня, 06:55

РСЗО "Ольха" и "Верба" позволяют уничтожать противника на значительном расстоянии с минимальной погрешностью

РСЗО «Верба». Модификация «Града» быстрее наводится и быстрее перезаряжается. Фото: архив
РСЗО «Верба». Модификация «Града» быстрее наводится и быстрее перезаряжается. Фото: архив.
"Ракетный щит" Украины: Укроборонпром показал передовые ракетные системы //smm.ollcdn.net/img/article/10510/35_main_new.1503995677.jpg //smm.ollcdn.net/img/article/10510/35_tn.1503995677.jpg Украина РСЗО «Ольха» и «Верба» позволяют уничтожать противника на значительном расстоянии с минимальной погрешностью

Шепетовский ремонтный завод начинает серийное производство передовой РСЗО "Верба" и пусковой установки для реактивных систем "Ольха". Первые штатные подразделения, вооруженные новыми системами, будут сформированы уже в текущем году.

Об этом сообщает пресс-служба ГК "Укроборонпром".

РСЗО "Верба" ​​была разработана ГП "Харьковское конструкторское бюро им. Морозова", ее цифровые системы позволяют экипажу управлять огнем, вести прицеливание и даже выполнять перезарядку в автоматическом режиме из кабины. Боекомплект этой РСЗО состоит из 40 122-мм реактивных снарядов, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 40 км, а перезарядка полного пакета занимает 10 минут.

Заряжающая машина для РСЗО "Верба"

Кроме "Вербы", Шепетовский ремонтный завод в этом году начинает серийное производство пусковой установки реактивной системы "Ольха" ("Вільха"), разработанной в ГККБ "Луч" в рамках стратегической программы "Ракетный щит".

"Ольха" является дальнобойным высокоточным ракетным вооружением, позволяющим уничтожать противника на значительном расстоянии с минимальной погрешностью, благодаря использованию специальной системы наведения с возможностью корректировки траектории в полете. Кроме того, эта система позволяет во время залпа наводить все 12 ракет калибра 300-мм на различные цели, говорится в сообщении.

Ракетная система "Ольха"

Напомним, на международной выставке оборонной и военной промышленности IDEX-2019 в ОАЭ компания "Спецтехноэкспорт" впервые представила модель высокоточной системы залпового огня "Ольха" .

Также сообщалось, что "Ольха" идет в серийное производство, об этом рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

ГП "Шепетовский ремонтный завод" является одним из ведущих предприятий "Укроборонпрома", который специализируется на восстановлении, ремонте и модернизации артиллерийских систем. Благодаря его работе украинская армия за годы войны получила более 800 единиц вооружения и военной техники, в частности самоходные артиллерийские установки 122-мм "Акации", 152-мм "Гвоздики" и "МСТА", 203-мм "Пионы", а также РСЗО 122-мм "Град", 220-мм "Ураган", 300-мм "Смерч".

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Тег укроборонпром, РСЗО, Ольха, верба, Вильха

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