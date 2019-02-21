"Ракетный щит" Украины: Укроборонпром показал передовые ракетные системы
РСЗО "Ольха" и "Верба" позволяют уничтожать противника на значительном расстоянии с минимальной погрешностью
Шепетовский ремонтный завод начинает серийное производство передовой РСЗО "Верба" и пусковой установки для реактивных систем "Ольха". Первые штатные подразделения, вооруженные новыми системами, будут сформированы уже в текущем году.
Об этом сообщает пресс-служба ГК "Укроборонпром".
РСЗО "Верба" была разработана ГП "Харьковское конструкторское бюро им. Морозова", ее цифровые системы позволяют экипажу управлять огнем, вести прицеливание и даже выполнять перезарядку в автоматическом режиме из кабины. Боекомплект этой РСЗО состоит из 40 122-мм реактивных снарядов, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 40 км, а перезарядка полного пакета занимает 10 минут.
Кроме "Вербы", Шепетовский ремонтный завод в этом году начинает серийное производство пусковой установки реактивной системы "Ольха" ("Вільха"), разработанной в ГККБ "Луч" в рамках стратегической программы "Ракетный щит".
"Ольха" является дальнобойным высокоточным ракетным вооружением, позволяющим уничтожать противника на значительном расстоянии с минимальной погрешностью, благодаря использованию специальной системы наведения с возможностью корректировки траектории в полете. Кроме того, эта система позволяет во время залпа наводить все 12 ракет калибра 300-мм на различные цели, говорится в сообщении.
Напомним, на международной выставке оборонной и военной промышленности IDEX-2019 в ОАЭ компания "Спецтехноэкспорт" впервые представила модель высокоточной системы залпового огня "Ольха" .
Также сообщалось, что "Ольха" идет в серийное производство, об этом рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.
ГП "Шепетовский ремонтный завод" является одним из ведущих предприятий "Укроборонпрома", который специализируется на восстановлении, ремонте и модернизации артиллерийских систем. Благодаря его работе украинская армия за годы войны получила более 800 единиц вооружения и военной техники, в частности самоходные артиллерийские установки 122-мм "Акации", 152-мм "Гвоздики" и "МСТА", 203-мм "Пионы", а также РСЗО 122-мм "Град", 220-мм "Ураган", 300-мм "Смерч".
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