Раковые клетки под жестким контролем!

Благодаря использованию молекулярных тестов – сегодня они рекомендуются международными руководствами по борьбе с раком, можно заранее предвидеть скорость развития болезни и реакцию на лечение определенного типа опухоли

В соответствии со статистическими данными, ежегодно у примерно 14 миллионов людей во всем мире диагностируют рак. Причем количество заболевших постоянно увеличивается и, по мнению специалистов ВОЗ, к 2025 году эта цифра составит уже 19,3 миллиона человек. Если сегодня смертность от рака занимает второе место после сердечно-сосудистых заболеваний, то, по прогнозам, через 20 лет он станет лидером.

Специалисты считают, что число заболевших растет по нескольким причинам. К ним относятся: увеличение численности населения пожилого возраста, злоупотребление табачными изделиями, ожирение, экология, профессиональные болезни.

Профессор Озлем Эр специализируется на онкологии в клинике ACIBADEM MASLAK. Врач считает, что самое эффективное оружие в борьбе с раком – повышение осведомленности людей и своевременное принятие мер по борьбе с ним. Доктор излагает свою точку зрения на лечение онкологических болезней.

Выбор методики лечения зависит от изменений на уровне клеток

Рак – название собирательное, включает более чем 200 видов. Если рассматривать болезнь с точки зрения молекулярной структуры, то один и тот же вид может проявлять себя в разной форме. Поэтому успех в борьбе с ним может быть достигнут, если лечение будет назначаться исходя из специфических особенностей изменения клеток в организме пациента. Диагноз ставится на основании исследований, проведенных после взятия биопсии тканей и жидкой биопсии.

Изменения обнаруживаются по анализам крови

Рак зарождается в результате повреждения здоровых клеток, их изменения и неконтролируемого размножения. Такие действия могут носить наследственный характер или же появиться в результате воздействия внешних факторов.

Наука не стоит на месте, в последние годы произошел серьезный прорыв в борьбе с раком. Онкологию нельзя лечить одинаково, в каждом конкретном случае требуется индивидуальный подход. Успех зависит от типа патологических изменений и органа, в котором они произошли. Благодаря использованию таких методов за последние десятилетие удалось спасти, увеличить продолжительность жизни тысячам пациентов.

Самую важную, влияющую на выбор методики лечения информацию, врачи получают после расшифровки молекулярной структуры клеток, из-за трансформации которых произошло развитие онкологии. Определив зарождение рака на клеточном уровне, можно назначить специфическое, учитывающее особенности произошедших в организме пациента изменений, лечение. Исследования по анализу крови помогают также разработать иммунотерапию в ситуации, когда из-за состояния опухоли нет возможности взять ткань для проведения биопсии.

Отличный результат при низких побочных эффектах

Индивидуальный подход к лечению каждого больного сегодня широко используется во всем мире. В отличие от ранее применяемых методик, он позволяет добиться больших успехов в борьбе с онкологией и до минимума снизить побочные эффекты.

У разных пациентов один и тот же тип рака на молекулярном уровне имеет существенные отличия, что отражается на результатах лечения. Проведя исследования, ученые обнаружили более 50 видов генетических изменений и для каждого разработали определенные лекарственные средства. Жидкая биопсия позволяет на генетическом уровне получить характеристики пациента и опухоли, а затем подобрать наиболее подходящее лекарство. Такая схема лечения отличается высокой эффективностью.

Реакцию на лечение можно узнать заранее

Благодаря использованию молекулярных тестов – сегодня они рекомендуются международными руководствами по борьбе с раком, можно заранее предвидеть скорость развития болезни и реакцию на лечение определенного типа опухоли. Методика широко применяется при диагностировании рака легких, схема лечения разрабатывается на основании полученных результатов. Это позволяет исключить прием ненужных лекарственных средств и таким образом снизить не только побочные эффекты, но и общую стоимость лечения.

Многообещающие разработки

Профессор Озлем Эр подчеркнула, что в будущем серию анализов крови будут использовать для диагностики и определения эффективности лечения. В настоящее время исследования идут полным ходом. Например, при специфическом лечении рака легких, когда происходит мутация гена EGFR, производится тестирование на мутацию молекулы Т790М в гене EGFR. Она считается наиболее частой причиной развития резистентности, выявив изменения, можно принять решение о замене неэффективных лекарственных препаратов действенными. Есть все предпосылки, что вскоре это станет возможным и по отношению к другим видам рака.

Профессор Озлем Эр постоянно ведет прием пациентов с онкологическими заболеваниями в сети клиник ACIBADEM. Для лечения использует новейшие виды химиотерапии. Своевременно обратившись к специалисту, можно избежать неприятных последствий.

Получить более полную информацию можно прямо сейчас, обратившись в офис официального представительства Acıbadem в Киеве: ул. Льва Толстого, 57, БЦ 101 Tower, телефоны: +38 044 364 10 16, +38 093 955 48 40.

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