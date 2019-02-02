Раненого украинского моряка могли заразить гепатитом в российском СИЗО – адвокат
Украинец мог заразиться опасной болезнью во время пребывания в "Матросской тишине"
Украинского военного моряка Андрея Эйдера, которого удерживают в российском СИЗО, могли заразить гепатитом В. Об этом заявил адвокат Николай Полозов в своем Facebook.
"Есть серьезные подозрения, что раненого военнопленного Андрея Эйдера заразили в медсанчасти СИЗО "Матросская тишина" гепатитом В. Если анализы подтвердятся, то это совсем что-то запредельное", – написал он.
Также юрист добавил к сообщению текст своей коллеги Александры Марковой, которая является защитником Эйдера.
"Официальное подтверждение этому (подозрения на заражение гепатитом – Ред.) будет только в начале следующей недели, когда я лично увижу эпикриз, который все-таки выдали Андрею при переводе из "Матросской тишины" в "Лефортово"... увы, сегодня пятница, и впереди еще целых два дня, которые будут тянуться вечностью в ожидании хоть какой-то определенности", – отметила Маркова.
Напомним, ранее Андрей Эйдер, который является самым молодым среди военнопленных украинцев, написал письмо на Родину, в котором попросил не забывать о пленниках Кремля.
Стоит отметить, что официальный представитель США по Украине Курт Волкер ранее призывал Москву немедленно освободить пленных украинских моряков, добавляя, что и Соединенные Штаты, и Европа рассматривают возможность введения новых санкций против России.
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