Раненые дети Донбасса: 100 пострадавшим малышам помогли излечить тело и душу

По проекту Фонда Рината Ахметова ребята проходят курс лечения и реабилитации после ранений

Данил Луков. В четыре года пострадал от разорвавшейся мины. Фото: fdu.org.ua

Раненые дети Донбасса: 100 пострадавшим малышам помогли излечить тело и душу Станислав Донец //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/809/ef1/5c8809ef1d062.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/809/ef1/5c8809ef1d062.png 2019-03-13T13:36:00+02:00 Украина По проекту Фонда Рината Ахметова ребята проходят курс лечения и реабилитации после ранений

В марте 2016 года на территории Донбасса стартовал проект Фонда Рината Ахметова "Реабилитация раненых детей". Главной целью проекта стала помощь всем малышам и подросткам, получившим ранения за время вооруженного конфликта на востоке Украины. Восстановительное лечение и реабилитацию, помощь медикаментами и техническими средствами за три года получили около 100 детей. Всего же с начала боевых действий помощь Рината Ахметова в рамках проектов Фонда получили свыше 150 тысяч детей Донбасса.

Умелые руки

Сегодня Фонд Рината Ахметова — единственная организация, которая системно и масштабно помогает детям, получившим тяжелые ранения на Донбассе. По данным международных гуманитарных организаций, восток Украины входит в число лидеров наиболее загрязненных минами территорий, и с начала вооруженного конфликта от мин погибли более двух десятков детей. Опасные ловушки подстерегают детей не только в лесополосах и полях, но и по дороге в школу или детский сад, обстрел может начаться в любую минуту, и не всегда дети и взрослые могут молниеносно сориентироваться и спрятаться в укрытии. Кроме собственных ранений и травм — как физических, так и психологических, дети получают сильнейший стресс, увидев ранение или гибель близких людей — родных, соседей или друзей. Все эти проблемы усугубляются отсутствием доступа к медицинской, психологической помощи и комплексной реабилитации. Особенно трудно тем, кто проживает в сельской местности.

Проект "Реабилитация раненых детей" Фонда Рината Ахметова — это 21-дневный курс лечения в ведущих здравницах Украины. Это индивидуально подобранные методы реабилитации и необходимые для восстановления процедуры. Это умелые руки врачей и доверительные слова психологов. Пораженные родители не раз отмечали: после курса реабилитации их дети словно заново возвращались к жизни. Те, кто замолчал от пережитого стресса, начали снова общаться с миром; те, кого мучили ночные кошмары, стали спокойно засыпать ночью. Травмированные ручки и ножки постепенно заживали и снова начинали полноценно функционировать благодаря специальным упражнениям, шрамы затягивались, а главное — дети снова начинали улыбаться.

Ждем заявок

"Проект "Реабилитация раненых детей" продолжает быть актуальным. Факты ранений фиксируются и сейчас. Это большая боль нашей страны. Раненым детям нужно системно помогать. Многим из них курс реабилитации необходимо проходить несколько раз. Поэтому уже стартовал прием заявок на участие в новом сезоне проекта от родителей детей как с контролируемых, так и неподконтрольных территорий. Ведь для Рината Ахметова самым важным является помощь детям", — рассказала Татьяна Кухоцкая, директор по развитию проектов Фонда Рината Ахметова. Сейчас идет выбор санаториев, в которых пройдут курс реабилитации раненые дети с Донбасса. Уже точно известно, что это будут ведущие здравницы Украины, где для каждого ребенка разработана индивидуальная программа лечения. Для того, чтобы подать заявку, необходимо позвонить на горячую линию Фонда Рината Ахметова по телефону 0800 509 001".

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Другая жизнь

Десятки детей могут рассказать свои истории восстановления после ранений и травм. Например, 16-летняя Карина Семенченко из Марьинки, которая попала под обстрел вместе со своей семьей.

"Мы жили в доме, который находится всего в нескольких кварталах от линии огня. Во двор к нам попал снаряд. Снаряд упал в пяти метрах от родителей и меня. Папу ранило в ногу, у него там остался осколок. А мне попало в грудь. Остался ожог и контузия. И я несколько минут совсем ничего не видела и не слышала", — вспоминает девочка.

В мае прошлого года она перенесла еще один сильный стресс — прямо во дворе их дома при обстреле был убит родной дядя, крестный Карины. Оправиться от пережитого и отдохнуть от войны прошлым летом девочка смогла, побывав в Одессе.

Там Карина прошла курс санаторного лечения по проекту "Реабилитация раненых детей".

"Отдых, наверное, нужен всем людям, которые живут там, где стреляют, — говорит Карина. — А здесь все по-другому. Смотришь на других детей, которые живут в спокойных городах — они другие. А мы, наверное, раньше повзрослели... В санатории, мне очень понравилось. Когда я была дома, то хотя бы раз в неделю, но болела голова, здесь же вообще перестала болеть. Я смогла отдохнуть и пожить другой жизнью".

В июле 2014 года Саша Лукова, которой тогда было 14 лет, вместе с 4-летним братом Данилом подорвались на мине в селе Берестовое. Их 17-летний брат Игорь погиб. Мина оказалась во дворе жилого дома, и откуда взялась — толком до сих пор неизвестно, ведь боевые действия велись в десятках километров от села. Дети получили многочисленные раны и переломы, травмы глаз и головы, после долгого и сложного лечения передвигались с трудом. Дважды по программе "Реабилитация раненых детей" они побывали в санатории, и Саша постепенно восстановилась. Сейчас она учится в другом городе, старается забыть все, что с ней случилось в страшном 2014-м. А ее брату приходится каждый день ходить в школу мимо места, где произошла трагедия…

Саша Лукова. Постепенно восстановилась после тяжелого ранения. Фото: fdu.org.ua

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АВТОР: Станислав Донец Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.