Ранняя диагностика рака снизит статистику смертности в Украине

Цифры медицинской статистики удручают — сегодня Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкозаболеваний

Ранняя диагностика рака снизит статистику смертности в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b6d/de3/5c9b6dde32851.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b6d/de3/5c9b6dde32851.jpg 2019-03-28T14:30:00+02:00 Украина Цифры медицинской статистики удручают — сегодня Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкозаболеваний

Сегодня каждый час у нас от этой болезни умирает 10 человек. И ежедневно регистрируют 450 новых случаев онкозаболеваний, а в год — до 140 тыс. больных узнают, что у них рак. С каждым годом эти данные только ухудшаются. Врачи утверждают, что такая печальная статистика из-за того, что, как правило, люди за помощью обращаются слишком поздно, уже на III-IV стадиях заболевания, когда лечить сложнее, дороже и без прогнозируемого результата. А вот тем, кто обратился в самом начале заболевания, на I-II стадиях, везет больше — в 90% случаях лечение успешно.

"Мы хотим улучшить эту статистику и, благодаря ранней диагностике, выявлять заболевания уже на начальных стадиях, — сообщила Татьяна Аникеева, медицинский директор по взрослому населению МС "Добробут". — Для этого мы открыли новое направление – Центр онкологии "Добробут". Сегодня штат Центра составляет 19 врачей и 35 операционных сотрудников. Кроме сети поликлиник, у нас есть отделение оперативной онкологии, химиотерапия. Помимо этого, благодаря сотрудничеству с Онко Консалтинг центром, где собрана команда специалистов с большим клиническим опытом, мы имеем мощную диагностическую базу, поскольку используем самое лучшее передовое оборудование. А в 2020-2021 годах откроется новое большое подразделение, которое будет специализироваться на онкологии, сейчас для него строится отдельное здание".







"Самый эффективный метод в онкологии — это ранняя диагностика, — рассказывает онкохирург Кирилл Бурмич, заместитель главного врача Центра онкологии "Добробут". — Выявив заболевание на ранней стадии, врачи смогут начать своевременное лечение, которое будет более эффективно и менее затратно для пациента".

Одним из преимуществ Центра онкологии является мультидисциплинарный онкологический консилиум, в состав которого входят ведущие онкологи Украины с международным опытом и признанием, различные специалисты из частных и государственных клиник. Задача консилиума — разработать персональную и максимально эффективную стратегию лечения каждого конкретного больного.

"К сожалению, раком может заболеть абсолютно любой человек в любом возрасте, —поделилась своим личным опытом Инесса Матюшенко, глава общественной организации, проекта эмоциональной поддержки Cancel/R,. — И чем раньше человек обращается к врачу, тем выше шансы прожить долгую и счастливую жизнь. Десять лет назад моя мама умерла от рака мозга, четыре года назад мне диагностировали IV стадию лимфомы. Моя собственная история научила меня, что врач и пациент должны быть единой командой. И каждый должен знать обо всех своих возможных рисках, и для этого, начиная с 30-летнего возраста, необходимо проходить тесты, программы скрининга и делать раннюю диагностику".









Напомнили медики и о том, какие обследования нужно проходить каждому человеку, а особенно тем, кто принадлежит к группе риска, например, у кого ближайшие родственники больны раком. Так, каждому желательно после 45 лет проходить гастроскопию, раз в десять лет — колоноскопию, каждая женщина с 45 лет ежегодно должна проходить маммографию, а мужчина после 55 лет – ежегодно обследоваться у уролога. И тогда есть надежда, что появившаяся проблема будет ликвидирована на ранней стадии быстро и не слишком затратно.

Ольга Соломка

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