Рано или поздно попадет в Украину: Данилов сделал важное заявление по коронавирусу

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус из Китая не обойдет Украину, но страна к этому готова. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

"Украину это не обойдет и одиночные случаи будут", – сказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, украинские власти готовы к борьбе с болезнью и для этого в стране есть все необходимые средства. В частности, в украинских больницах приготовили 12 5000 больничных мест для зараженных.

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Также Данилов опроверг информацию о том, что проверять больных на коронавирус в Украине будут с помощью российских тест-систем.

"У нас не может быть российской тест-системы, потому что их не может быть априори, их надо зарегистрировать в Украине. Если эта барышня, которая писала в Facebook или еще где-то, имеет возможность зарегистрировать в Украине российскую систему, я хочу на это внимательно посмотреть, как это она может сделать", – отметил он.

Напомним, Украина продолжает готовиться к возможному занесению опасного коронавируса из Китая в страну. Больницу для приема больных уже подготовилив Херсоне. Также в ближайшее время в область привезут тест-системы на выявление коронавируса.

Не отстает от Херсона и Днепр. Как заявил глава местной ОГА Александр Бондаренко, область уже приготовилась к борьбе с болезнью. По его словам, в области еще 27 января создали противоэпидемическую комиссию, а региональный план действий был разработан с 14 февраля. Также для больных уже определили больницы.

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