Распятый мальчик – 2: что российская пропаганда готовит перед Нормандской встречей

Фейковый документ о "реукраинизации Донбасса" разгоняется в соцсетях даже после публичного упрека пропагандистов во лжи

Боевики на Донбассе организовывают военные сборы / Фото: Getty Images

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В середине ноября в соцсетях стали активно распространять фото фейкового "плана СНБО" по "реукраинизации Донбасса". "Документ" описывал якобы необходимость выселения луганчан и дончан после возврата территорий под контроль Украины. Несмотря на грубые ошибки в тексте, неправильный адрес отправителя, отсутствие авторства "слива" и общую бредовость идеи, главари боевиков сделали вид, что поверили этому "документу". Российские и лояльные сепаратистам ресурсы начали регулярно публиковать заявления и реакции, и что примечательно, не перестали этого делать даже после публичного опровержения документа со стороны Совета национальной безопасности и обороны. С чем связана такая активность? Этот вопрос мы задали напрямую СНБО Алексею Данилову, чье авторство пропагандисты приписали "документу". Но сначала разберемся с историей вброса:

Распятые мальчики 2.0: от сетевого "вброса" к открытой провокации

До саммита в Париже остается немногим больше недели. Как пройдут переговоры между Зеленским и Путиным – большая интрига. Но очевидно, на преимущество в переговорах будет влиять текущая ситуация на Донбассе.

Решительность в вопросе деэскалации толкает Россию на совершение вынужденных ответных шагов, (в частности, возвращение контроля над границей) и логично, что рост напряженности на оккупированной территории сыграет российской стороне на руку. В этом ключе появление "письма от СНБО" – логичный способ устроить "перекличку бояр" в ОРДЛО, а заодно напугать местное население. На такие выводы наталкивает хронология "раскрутки" информационного вброса.

Так, после "появления письма", сепаратистский ресурс ДАН публикует заявление "главы ДНР" Пушилина о том, что "против тех, кто не следует идеологии официального Киева и не поддерживает ее, будет направлен ряд карательных мер". Российский ТАСС публикует конспирологические заявления главаря "ЛНР" Пасечника о том, что "тайные планы СНБО" надиктованы "западными кураторами". (Следует сразу отметить, что такие комментарии Пасечника появлялись на ТАСС вплоть до 27 ноября, т.е. спустя неделю после опровержения "вброса")



Окончательно картина стала ясна 18 ноября, когда полпред России на переговорах Контактной группы в Минске Борис Грызлов заявил, что "в публичном поле недавно появилась информация о возможных планах представителей Киева в отношении сценариев развития событий в Донбассе вплоть до депортации его жителей". И тут же заявил, что "подобные заявления и действия могут поставить под вопрос ответственность и дееспособность киевских политиков".

Таким образом, "появившийся в публичном поле" вброс сработал по принципу "сами пошутили – сами посмеялись". Но это лишь на первый вгляд.

Реакция после опровержения: какая конечная цель?

21 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью журналистам публично подтвердил, что тиражируемое в соцсетях письмо – фейк, не имеющий отношения к СНБО. Качество фейка также не выдержало критики: "большую глупость сложно было бы найти", – описал работу пропагандистов Данилов. Тем не менее, это заявление не повлияло должным образом на информационную повестку "с той стороны".

Через несколько часов после появления опровержения письма, появилась реакция на "документ" от "МВД ДНР", в котором представители незаконного вооруженного формирования просят сохранять спокойствие, обещая, что "никогда не допустят даже теоретического исполнения подобных фантазий украинских властей", то есть, игнорируют опровержение СНБО, продолжая уверять в истинности письма.

В воскресном выпуске новостей на сепаратистском канале "ГТРК ЛНР" развивают фантазии фейкового письма дальше, утверждая, что Украине "нужна территория без людей".

Представители ОРДЛО не останавливаются ни перед чем в стремлении доказать себе и окружающим истинность письма. Так, сепаратистский ресурс ЛИЦ опубликовал заявление одного из представителей боевиков о том, что "попытки секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова откреститься от подготовленного СНБО проекта "депортации народа Донбасса" доказывают подлинность документа"(??? – Ред.). Еще один видный сепаратист, "депутат народного совета" Валерий Скороходов упрекнул украинскую сторону в отрицании документа, ведь он "опубликован на официальном бланке и четко укладывается в контекст политики Киева"(????? – Ред).



Такой подход к верификации документов воспринимать всерьез уже сложно. Что, в частности, отметил на своей странице в Facebook украинский журналист Александр Михельсон.



Тем не менее, фейк продолжили распространять

"Логика российской пропаганды понятна, и ничего нового тут нет. Для россиян подобные фейки существуют много лет и они постоянно создают напряжения для того, чтобы возмущать часть общественности. Каждый раз выдумывается условный "распятый мальчик", тут ничего нового для российской пропаганды нет. В данном случае это очередная дезинформация, которую они запускают. Таких дезинформаций появляется несколько в неделю. Чему-то уделяется больше внимания, а чему-то меньше. Чтобы выстрелила одна фейковая новость, нужно создать несколько, которые в итоге не выстрелят – так и работает эта машина по производству фейков. К сожалению, заглушить эти истории нет физической возможности. Нужно начинать с простого – фактора безопасности. После этого можно контролировать и информационный фактор. Бороться с пропагандой, не контролируя фактор безопасности, – практически невозможно", – рассказал для читателей сайта "Сегодня" руководитель центра изучения России и оккупированных территорий Вадим Денисенко.

Как и в примере "распятого мальчика", распространители вброса намеренно игнорируют факты и распространяют ложь. Осталось разобраться, что это – часть большой информационной компании, чей-то троллинг или разовая акция по дестабилизации ситуации.

Не случайный фейк: что говорят в СНБО

Алексей Данилов возглавил СНБО в октябре. Родился в Луганской области, в прошлом был мэром Луганска и губернатором Луганской области. Пытаясь на скорую руку создать образ нового "кровавого пастора", пропагандисты поставили его фамилию под "документом" о выселении луганчан и дончан из Украины. Сам фейк секретарь СНБО уже комментировал. Нас же интересовало другое: почему лояльные сепаратистам СМИ продолжают разгонять "вброс" и не связано ли это с грядущими переговорами?

"Чушь о "секретном письме" секретаря СНБО, о так называемой "Государственной стратегии реинтеграции Донбасса" это не случайный фейк, а часть большой информационной кампании. Кампании, которая ведется против Украины, в рамках психологической спецоперации с целью ослабить позиции украинской стороны в переговорном процессе. Могу только догадываться о конкретных задачах, которые ставят перед собой заказчики подобной информационной атаки, но логично предположить, что подпитывается определенное состояние общественного мнения на оккупированных территориях. Очевидно, что речь идет о запугивании населения неподконтрольных украинской власти городов и сел для создания максимальных препятствий их интеграции и возвращению в "материковую" Украину. Нашим ответом на подобные провокации будет разработка комплексной государственной стратегии реинтеграции Донбасса, о важности которой недавно заявил президент Украины Владимир Зеленский. Полностью разделяю позицию главы государства о важности ее прозрачности и публичности, консенсусного подхода к разработке этого важнейшего документа, и его реалистичности", – рассказал нам Алексей Данилов.

Секретарь СНБО указывает, что Украина находится в постоянном режиме отражения кибератак, а за группировками хакеров стоят вражеские спецслужбы.

"За кибератаками хакерских группировок, как правило, стоят спецслужбы, которые координируют их деятельность. Что касается Украины, то мы находимся в постоянном режиме отражения кибератак. Все наши спецслужбы работают в чрезвычайно напряженном режиме. Чтобы лучше понимать, о чем идет речь, приведу только несколько цифр. Например, правительственной командой реагирования СЕRТ-UА в украинском государственном секторе было зафиксировано в течение прошлого 2018 больше шестисот, в этом году – более трехсот киберинцидентов; было осуществлено соответствующее реагирование. А в первом полугодии этого года СБУ и Госслужба спецсвязи нейтрализовали мощные DDoS атаки на государственные информационные ресурсы, такие как сайт ЦИК и сайт президента Украины. Только в ноябре этого года были заблокированы 11 таких атак. Сейчас государство работает над формированием национальной системы кибербезопасности в которой значительную координирующую роль играет Национальный координационный центр кибербезопасности", – добавил секретарь СНБО.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что враг использует на Донбассе запрещенные во всем мире боеприпасы.

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