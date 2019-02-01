Украинские киллеры и Донбасс по-венгерски: 5 зарубежных фильмов и сериалов о войне на востоке

О войне на Донбассе снимают как дешевые боевики, так и шедевры авторского кино

ЦРУшник и русский шпион обсуждают фэйк с распятым мальчиком. Фото: скриншот.

Украинские киллеры и Донбасс по-венгерски: 5 зарубежных фильмов и сериалов о войне на востоке Алексей Росовецкий //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/327/787/5c5327787a0f2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/327/787/5c5327787a0f2.jpg 2019-02-01T07:14:00+02:00 Украина О войне на Донбассе снимают как дешевые боевики, так и шедевры авторского кино

Весной этого года исполняется скорбная дата в календаре новейшей украинской истории – пять лет назад началась война на Донбассе. События, изменившие судьбы тысяч людей, вызвали пристальное внимание не только представителей СМИ по всему миру, но также и писателей, художников, кинематографистов. Как отразилась война на востоке Украины в зарубежных фильмах и сериалах, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

"Иней" (2017)

Первая картина о войне на эту тему, снятая европейским кинематографистом, не стала откровением – ни в качестве художественного высказывания, ни в виде пресловутой правды о войне. Хотя у литовского постановщика Шарунаса Бартаса (который прославился среди поклонников фестивального кино в первой половине девяностых) все возможности были. Например, его пустили снимать на линию фронта: в кадре можно увидеть настоящие руины Донбасса, а не специально построенные декорации. Украинские добровольцы – также вполне реальные солдаты, служившие во время съемок на передовой. В камео снялась даже настоящая кинозвезда и певица Ванесса Паради (даром, что актуальная лет двадцать назад, но какая есть).

Но фильм не сложился. История взаимоотношений двух молодых литовцев, которые сопровождают на Донбасс гуманитарную помощь, и в конце своего путешествия сталкиваются с реальностью войны, снятая в псевдо документальной манере, получилась очень скучной, безжизненной и вялой, с неинтересными героями, в чьи отношения сложно поверить. Такое впечатление, что фильм снимал не мастер с тридцатилетним стажем, получивший не одну премию на кинофестах, а дебютант. Очевидно, главное для Шарунаса Бартаса было успеть снять фильм о войне на востоке Украины первым. С этой задачей он справился.

"Горная женщина: на войне" (2018)

В исландском фильме "Горная женщина: на войне", также созданном в копродукции с Украиной, война на Донбассе – повод распутать сюжетный клубок. Главная героиня в исполнении Халлдоры Гейхадсдоттир ждет своей очереди на усыновление ребенка, и власти предлагают ей удочерить девочку Нику из Дружковки, чьи родители погибли во время бомбежек. Но это не ее война. Дело в том, что эта обаятельная женщина средних лет, руководящая любительским хором, в другой, параллельной жизни – экологическая террористка, совершающая отчаянные диверсии против местного металлургического завода.

Дальше все развивается по лекалам криминального жанра: прежде чем отправиться в Украину за девочкой, наша героиня должна пойти на свое последнее дело.

Восток Украины глазами исландского артхаусного режиссера. Фото: скриншот

Пожалуй, среди всех фильмов, где упоминается война на Донбассе, эта исландская трагикомедия – лучшая по своим художественным достоинствам. Маленький шедевр авторского кино, наглядно показывающий, что это самое авторское кино может быть нескучным, динамичным и по-хорошему удивлять зрителя. Что касается войны на Донбассе, то она так и осталась закадровым фоном, мало того – Дружковку снимали под Киевом. Что особенно показательно с учетом того, что в кадре мы видим разваливающийся на ходу автобус и полуразрушенные дома. К счастью, на экране вся эта разруха напоминает, скорее, Балканы времен кинотриумфов Кустурицы. Иначе слишком неприятная картина получается. Впрочем, мы привыкли.

"Родина" (2018)

Перейдем к сериалам. В пятом эпизоде седьмого сезона американского сериала "Родина" (вышел в марте 2018 года) ЦРУшник в исполнении Мэнди Пэттинкина обсуждает с русским шпионом Иваном Крупиным российский фейк о "распятом мальчике" с Донбасса, которого летом 2014 года украинские военнослужащие якобы прибили к доске объявлений на главной площади в Славянске. Крупина признается, что новость – пропагандистский фэйк, ничего подобного на самом деле не происходило, а сюжет был придуман неким "шестым управлением".

Самое смешное, что в 2015 году в России сняли собственную адаптацию сериала – как и американская версия, он основан на израильском хите 2010 года "Военнопленные". Но американская "Родина" знаменита не только своими драматическими сюжетами, прекрасной игрой актеров и напряженной атмосферой. Любимый сериал Барака Обамы отличает довольно точное знание реалий работы спецслужб и прекрасное понимание внешнеполитической обстановки. Что не удивительно: сценаристов консультировали настоящие агенты. Да и сами авторы не лыком шиты – например, Александр Кэри до начала голливудской карьеры успел повоевать в Персидском заливе. Так что за редкими исключениями шпионская "кухня" показана в "Родине" правдоподобно.

"Элементарно" (2016)

Создателям сериала "Элементарно" Украина не дает спокойно спать начиная еще с самого первого сезона, который вышел на экраны в 2012 году. Так, в эпизоде под названием "Меньшее зло" орудовал антигерой по имени Юрий Гурка – уборщик в больнице, который убивал пациентов. Когда спустя четыре года Шерлок Холмс и его незаменимая спутница Джоан Ватсон снова сталкиваются с нашими соотечественниками, они характеризуют их (точнее, нас) таким образом: "Украинцы – лучшие на свете профессиональные киллеры".

Украинские киллеры: самые опасные в Европе, но некомпетентные. Фото: скриншот

Украинских киллеров зовут Остап Мищенко и Васыль Мельник, и они бывшие военные – подразумевается, что прошли АТО. С украинцами авторы сериала вообще не склонны церемониться: даже лучшие в Европе преступники показаны "некомпетентными", то есть дилетантами, совершающими элементарные промахи. Кроме того, в фильме оказывается, что украинское минобороны "кидает" продавцов оружия на деньги – Вашингтон требует от них поставок в Украину, но те не получают за это "ни цента". Но и это еще не все: по версии создателей сериала, война выгодна самой Украине, поэтому страна тщательно поддерживает имидж "жертвы России", чтобы получать от запада еще больше помощи. Все это, мягко говоря, неприятно, но утешает одно: судя по фильмам и сериалам, со своим правительством британцы церемонятся еще меньше.

Украинца в сериале изображает латышский актер. Фото: Фейсбук Вала Рича

Забавно, что украинского киллера играет латышский актер Валдис Чиркст, снимающийся в сериалах под псевдонимом Вал Рич. В самом деле, посмотрите на его лицо – вылитый украинец.

"Отважные" (2017)

Ну и куда же без пресловутой "клюквы", которой щедро накормили зрителей авторы американского сериала "Отважные" – истории о приключениях элитного отряда спецназовцев по всему миру. В эпизоде "Московские правила" (вышел в октябре 2017-го) бравые американские вояки орудуют в городе Должанск Луганской области, который "власти ЛНР" переименовали назад в Свердловск.

А вот так восток Украины выглядит глазами создателей сериала "Отважные". Фото: скриншот

Небольшой шахтерский городок, в котором нет и ста тысяч жителей, снимали в столице Венгрии Будапеште, по улицам которого ходят женщины с платками на головах, а вывески типично арабских лавочек написаны на ломаном украинском: например, "Доктор Андрівс" или "Мэбля". В принципе, этого вполне достаточно для того, чтобы получить представление о правдоподобии всей этой истории.

Так что можно уже не удивляться тому, что в городке на границе с РФ, который контролируется пророссийскими сепаратистами, есть тайный пост ЦРУ – на двери так и написано. Или что прямо на центральной площади Должанска садится вертолет с американским спецназом, который сражается с "русскими повстанцами" (так в сериале называют сепаратистов). Весь этот водевиль в духе пропагандистских боевиков времен Холодной войны может вызывать и раздражение, и смех – все, что угодно, кроме сопереживания. Война на Донбассе стала для создателей сериала просто еще одним поводом для создания динамичного и весьма условного экшена, а правдоподобие волнует авторов меньше всего.

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АВТОР: Алексей Росовецкий Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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