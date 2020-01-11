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Расшифровку черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ проведут в Украине

11 января, 23:38

Французское Бюро расследований примет участие в технической работе

/ Фото: Reuters

Работа по расшифровке бортовых самописцев сбитого под Тегераном самолета МАУ будет произведена в Украине.

Об этом сообщает на своей странице в Twitter французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации

"Наше бюро подтверждает участие в технической работе по расшифровке черных ящиков. Эта работа будет сделана в Украине. Любая коммуникация по поводу прогресса в расследовании – это ответственность иранских уполномоченных лиц", - говорится в сообщении.

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Напомним, в Офисе президента Украины отчитались о работе оперативного штаба по расследованию крушения пассажирского лайнера Международных авиалиний Украины в Иране, созданном при Совете национальной безопасности и обороны, и показали фото с места гибели воздушного судна .

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В Сети появилось сообщение журналиста издания The New York Times Кристиана Триберта, и видео на котором запечатлен пуск ракеты, которая могла сбить лайнер МАУ под Тегераном.

Тела украинцев со сбитого "Боинга" доставят в Украину из Ирана 20-21 января. Сейчас идентифицированы 30% тел. В МАУ ранее заявили, что компенсации и страховые выплаты родственникам проведут согласно всем международным правилам.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике: "Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)" .

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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Иран крушение самолет МАУ Тегеран черные ящики авиакрушение в Иране

Источник: Сегодня

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