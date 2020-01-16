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Расследование авиакатастрофы в Иране: "черные ящики" пока остаются в Тегеране

16 января, 09:04

Пока неизвестно, где будет проходить расшифровка "черных ящиков"

/ Фото: Reuters

Бортовые самописцы с самолета "Международных авиалиний Украины", который был сбит в Тегеране, до сих пор остаются в Иране. Об этом сообщил министр транспорта Канады Марк Хорошо, сообщает Global News.

"Черные ящики" находятся в Иране, ведущий расследование, и то, что нам сказали иранцы – нам разрешено участвовать не только в расшифровке ящиков, но и в анализе", - заявил канадский министр.

По его словам, 10 членов канадской группы быстрого развертывания уже работают в Иране, а должностные лица Совета по безопасности транспорта начали расследование в отношении сбитого самолета.

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"Совет по безопасности транспорта Канады также готова развернуть свою вторую группу следователей для участия в загрузке данных бортового самописца и их анализе ... как только мы узнаем, где это будет происходить", – отметил Марк Хорошо.

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Фото: мультимедиа.минобороны.рф

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились к властям Ирана с просьбой передать украинским правоохранителям бортовые самописцы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), сбитого над Тегераном 8 января.

Напомним, 13 января президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию вокруг сбитого в Иране авиалайнера компании МАУ. Президент Франции выразил соболезнования в связи катастрофой лайнера Boeing 737 компании МАУ близ аэропорта Тегерана, ответственность за которую взяли на себя власти Ирана. "Он подтвердил свою поддержку своему (украинскому) коллеге и заявил об участии Франции в проведении расследования, призванного установить все обстоятельства трагедии", – отмечает Елисейский дворец.

15 января Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Главы государств обсудили самые чувствительные для украинцев вопросы: сбитый самолет МАУ, транзит газа и оккупированный Донбасс.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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