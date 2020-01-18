Расследование авиакатастрофы в Иране: Пристайко рассказал о главном опасении Киева

Иранская сторона идет на сотрудничество, но доступа к информации с "черных ящиков" Украина еще не получила

/ Фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о необходимости международного сотрудничества, чтобы обеспечить полное расследование катастрофы украинского авиалайнера рейса PS752 в Иране и выплату компенсаций.

После встречи в четверг министров иностранных дел Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана в Лондоне Пристайко отметил, что сейчас в процессе сделаны лишь первые шаги.

"Теперь с признанием иранцами вины мы как минимум знаем, что они сбили самолет. Но я хочу, чтобы вы не забывали, что до сих пор это все сказано на словах: это заявления генерала, это, что было сказано нам. Мы хотим, чтобы Иран не отказался. Такие случаи, к сожалению, в истории были", - сказал министр.

Пристайко сообщил, что на этой стадии иранская сторона идет на сотрудничество, но, например, доступа к информации с так называемых "черных ящиков" Украина еще не получила.

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Он сказал, что группа пяти стран, граждане которых стали жертвами, взялась за координацию усилий, чтобы "зафиксировать и легально двигаться дальше".

Министры в Лондоне согласовали требования к Тегерану, которые назвали "рамочными условиями дальнейшего сотрудничества с Ираном".

Объявленные требования сосредоточиваются на прозрачности иранского расследования и доступе международных представителей.

Ранее сообщалось, что Украина обратилась к властям Ирана с просьбой передать украинским правоохранителям бортовые самописцы самолета.

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Несмотря на то что изначально Иран всячески отрицал версию о причастности иранских ПВО к крушению, 11 января министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что украинский лайнер был неумышленно сбит иранской ракетой.

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), бригадный генерал Хоссейн Салами принес свои извинения за сбитие украинского самолета МАУ вблизи Тегерана.

Как Иран признал свою вину и с остальными подробностями расследования трагедии вы можете ознакомиться в специальной хронике: "Все версии крушения самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования" на сайте "Сегодня".

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