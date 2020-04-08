Расследование "дел Майдана": Офис генпрокурора сообщил о новом подозреваемом

В январе 2014 года подозреваемый занимал должность старшего следователя райуправления ГУ МВД Украины в Киеве

В рамках расследования "дел Майдана" руководителю следственного отдела одного из районных управлений Нацполиции в Киеве сообщили о подозрении. Об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Как отмечается, в январе 2014 года подозреваемый занимал должность старшего следователя райуправления ГУ МВД Украины в Киеве.

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"Установлено, что старший следователь, с целью препятствования акциям протеста, безосновательно, при отсутствии каких-либо доказательств причастности к совершению уголовного преступления, незаконно задержал за якобы массовые беспорядки, составил и подписал сообщение о подозрении участнику акций протеста. При этом правоохранитель прибегнул к служебному подлогу. Впоследствии он подал в районный суд Киева безосновательное ходатайство об избрании в отношении заведомо невиновного лица меры пресечения в виде содержания под стражей, которое было противоправно удовлетворено судом", – отмечают в Офисе генпрокурора.

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В настоящее время решается вопрос о применении меры пресечения и отстранении подозреваемого от должности.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали подозреваемого в убийстве активиста Революции Достоинства Юрия Вербицкого. Этот же человек может быть причастен и к похищению бывшего народного депутата Игоря Луценко.

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