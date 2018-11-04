Расследование дела Гандзюк почти завершено, материалы вскоре передадут в суд, – Князев

В деле об умышленном убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, которая в воскресенье, 4 ноября, скончалась в больнице после множества перенесенных операций, собрана вся доказательная база, в ближайшее время материалы передадут в суд.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

"Поскольку следствие почти завершено, вся доказательная база собрана, в ближайшее время материалы уголовного производства передадим в суд. Если вина задержанных будет доказана – им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение", – написал он.

Комментируя уголовное производство, начатое СБУ относительно установления заказчика преступления, Князев заявил, что рассчитывает на то, что задержанные организаторы нападения предоставят дополнительные свидетельства о заказчике.

Глава Нацполиции также отметил, что окончательное заключение о причинах смерти появится после проведения судебно-медицинской экспертизы.

"Впрочем очевидно: смерть Екатерины – это следствие дерзкого нападения, произошедшего на нее 31 июля этого года в Херсоне", – добавил он.

Ранее сообщалось, что после смерти активистки в больницу выехала следственно-оперативная группа Главного управления полиции Киева. Уголовное производство по нападению на Гандзюк переквалифицировали в законченное умышленно убийство.

Как известно, по факту покушения на Гандзюк правоохранители расследуют два уголовных производства. По словам генпрокурора, одно из производств расследует полиция, а второе, по желанию самой Гандзюк, СБУ.