Разгон студентов на Майдане: следствие против двух экс-"беркутовцев" завершено

Еще одному экс-милиционеру сообщено о подозрении

Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении двух бывших милиционеров "Беркута". Накануне командира полка милиции особого назначения суд отправил под стражу.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Им инкриминируется незаконное препятствование проведению собраний и митингов, превышение власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов, которое сопровождалось насилием, а также служебный подлог (ч. 1 ст. 28, ст. 340, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

По данным следствия, 30 ноября 2013 года бывшие правоохранители, превышая служебные полномочия, совершили административное задержание участников мирного собрания на Майдане Незалежности. Во время задержания милиционеры "Беркута" применили к потерпевшим насильственные действия, чем незаконно помешали проведению собрания. В дальнейшем они составили рапорты о задержании, в которые внесли заведомо ложные сведения.

Кроме того, 23 июня 2020 года сообщено о подозрении еще одному бывшему милиционеру "Беркута" в совершении аналогичных уголовных правонарушений.

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Накануне Печерский районный суд Киева избрал бывшему командиру полка милиции особого назначения "Беркут" меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также в Киеве суд заочно арестовал беглого экс-президента Виктора Януковича по делу об организации насильственных преступлений во время протестов в центре столицы 18-20 февраля 2014 года.

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