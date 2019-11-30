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Расследование событий на Майдане: в ГПУ назвали число приговоров

30 ноября, 14:15

По итогам расследований ГПУ было объявлено о подозрении 445 людям

В ходе судебных расследований по делам о событиях на Майдане во времена Революции Достоинства, были признаны виновными 59 человек. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины в ответ на запрос "Радио Свобода".

"В целом правоохранительными органами Украины в производствах этой категории сообщено о подозрении 445 лицам, из них: 48 чиновникам, 228 работникам правоохранительных органов, в том числе 27 следователям, 20 прокурорам и 23 судьям. Направлено в суд 195 обвинительных актов в отношении 298 человек. В совершении преступлений судами признаны виновными 59 человек, по 46 из них приняты обвинительные акты", - заявили в Генеральной прокуратуре.

Кроме того, в ГПУ сообщили, что за первые девять месяцев 2019 года управление специальных расследований сообщило о подозрении 14 людям, в том числе чиновникам, руководителям правоохранительных органов.

В отношении 11 человек досудебное следствие закончено и обвинительные акты направлены в суд. За эти месяцы судьи объявили один обвинительный приговор.

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В целом, на протяжении всего времени управление специальных расследований исследовало более 4100 эпизодов совершения уголовных преступлений, в которых подозрение сообщили 288 людям. В прокуратуре отметили, что следователи этого управления направили в суд 81 обвинительный акт в отношении 162 человек.

По результатам судебного разбирательства суд признал виновными 20 человек, в отношении 19 из них принял обвинительные приговоры.

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Фото: Centrum Promocji Uniwersytet Lodzki

Как сообщалось, по данным Генпрокуратуры, всего во время событий Революции Достоинства пострадали 2500 человек, 104 из них погибли. Впоследствии погибших участников акций протеста стали называть Небесной сотней.

Так, в период 18-20 февраля 2014 года в центре Киева погибли около ста человек, несколько десятков пропали без вести, более тысячи получили ранения, а сотни были арестованы и подверглись пыткам.

Ранее МВД и ГПУ сообщали, что в деле об избиении студентов лишь объявлены подозрения нескольким правоохранителям.В розыске числится и самый главный "беркутовец" Украины Сергей Кусюк. По данным активистов, он сбежал в Москву и руководил ОМОНом.

Напомним, ранее мы сообщали, что одного из командиров "Беркута" суд отпустил на свободу:

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