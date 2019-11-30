Расследование событий на Майдане: в ГПУ назвали число приговоров

По итогам расследований ГПУ было объявлено о подозрении 445 людям

В ходе судебных расследований по делам о событиях на Майдане во времена Революции Достоинства, были признаны виновными 59 человек. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины в ответ на запрос "Радио Свобода".

"В целом правоохранительными органами Украины в производствах этой категории сообщено о подозрении 445 лицам, из них: 48 чиновникам, 228 работникам правоохранительных органов, в том числе 27 следователям, 20 прокурорам и 23 судьям. Направлено в суд 195 обвинительных актов в отношении 298 человек. В совершении преступлений судами признаны виновными 59 человек, по 46 из них приняты обвинительные акты", - заявили в Генеральной прокуратуре.

Кроме того, в ГПУ сообщили, что за первые девять месяцев 2019 года управление специальных расследований сообщило о подозрении 14 людям, в том числе чиновникам, руководителям правоохранительных органов.

В отношении 11 человек досудебное следствие закончено и обвинительные акты направлены в суд. За эти месяцы судьи объявили один обвинительный приговор.

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В целом, на протяжении всего времени управление специальных расследований исследовало более 4100 эпизодов совершения уголовных преступлений, в которых подозрение сообщили 288 людям. В прокуратуре отметили, что следователи этого управления направили в суд 81 обвинительный акт в отношении 162 человек.

По результатам судебного разбирательства суд признал виновными 20 человек, в отношении 19 из них принял обвинительные приговоры.

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Как сообщалось, по данным Генпрокуратуры, всего во время событий Революции Достоинства пострадали 2500 человек, 104 из них погибли. Впоследствии погибших участников акций протеста стали называть Небесной сотней.

Так, в период 18-20 февраля 2014 года в центре Киева погибли около ста человек, несколько десятков пропали без вести, более тысячи получили ранения, а сотни были арестованы и подверглись пыткам.

Ранее МВД и ГПУ сообщали, что в деле об избиении студентов лишь объявлены подозрения нескольким правоохранителям.В розыске числится и самый главный "беркутовец" Украины Сергей Кусюк. По данным активистов, он сбежал в Москву и руководил ОМОНом.

Напомним, ранее мы сообщали, что одного из командиров "Беркута" суд отпустил на свободу:

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