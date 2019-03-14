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Убийство Гандзюк: уголовное производство могут переквалифицировать

Сегодня, 18:52

Следователи ждут заключения экспертизы, насчет того, точно ли причиной смерти активистки стал химический ожог

Екатерина Гандзюк. Фото: из открытых источников
Екатерина Гандзюк. Фото: из открытых источников.
Убийство Гандзюк: уголовное производство могут переквалифицировать //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a86/871/5c8a86871d072.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a86/871/5c8a86871d072.jpeg Украина Следователи ждут заключения экспертизы, насчет того, точно ли причиной смерти активистки стал химический ожог

Дело об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк может быть переквалифицировано, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию этого преступления и нападений на других активистов.

Он сообщил, что на данный момент прокуроры ГПУ ведут процессуальное руководство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("умышленное убийство"), однако в ближайшие дни поступят результаты экспертизы насчет корректности данной квалификации.

"Если судебно-медицинская экспертиза подтвердит, что есть причинно-следственная связь между химическими ожогами и наступлением смерти, то это – ст. 115 УК Украины. Если иначе – возможно, я допускаю, будет изменена квалификация", – отметил генпрокурор.

По его словам генпрокурора, квалификация преступления важна не только для объявления подозрения и предъявления обвинения, но и для проведения необходимых экстрадиционных действий.

Напомним, ранее сообщалось, что смерть Гандзюк наступила в результате недостаточности функциональных систем организма, развившейся в результате обширных химических ожогов тела.

Кроме того, Луценко уже сообщал, что следствие установило всех заказчиков и организаторов нападения на активистку.

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Тег Луценко, убийство, расследование, активистка, Гандзюк

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Новое время

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