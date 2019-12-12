Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,6
26,14

Расследование убийства Павла Шеремета: все подробности, фото и видео

12 декабря, 16:26

Фигуранты дела об убийстве журналиста задержаны, один из них — известный украинский музыкант

Похороны Павла Шеремета в Киеве

Похороны Павла Шеремета в Киеве / Фото: AFP

Расследование убийства украинского журналиста Павла Шеремета, который погиб во время взрыва авто в Киеве в 2016 году, получило новое развитие. Сайт "Сегодня" ведет текстовый онлайн:

16:15 Стало известно, что в соучастии убийства журналиста Павла Шеремета подозревается Юлия Кузьменко. Об этом сообщил в Facebook адвокат Влад Добош.

15:47 Сотрудники Национальной полиции Украины задержали фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков. Он добавил, что задержанным объявили обоснованное подозрение, и поблагодарил всех специалистов, готовивших сложную операцию.

Реклама

В свою очередь народный депутат Владимир Арьев на своей странице в Facebook сообщил, что одним из задержанных по данному делу является автор гимна Сил специальных операций, известный музыкант и военный Андрей Антоненко.

В тренде
Масштабный пожар в Одессе: все подробности, фото и видео

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева, когда была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист скончался на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах.

Подробнее о том, что известно об этом преступлении, читайте в материале "Убийство Павла Шеремета: что известно сейчас" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

убийство расследование павел шеремет

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Масштабный пожар в Одессе: все подробности, фото и видео
Масштабный пожар в Одессе: все подробности, фото и видеоУкраина
Встреча
Встреча "Нормандской четверки" в Париже: все подробности, фото и видеоПолитика
Доллар рекордно просел в цене: Нацбанк объяснил ситуацию
Доллар рекордно просел в цене: Нацбанк объяснил ситуациюФинансы
"Такого махача давно не видели": в Раде произошла жесткая драка (видео)Политика
Путин не победил: западная пресса о
Путин не победил: западная пресса о "нормандской встрече"Украина
Газовые переговоры: что удалось решить во время встречи в
Газовые переговоры: что удалось решить во время встречи в "нормандском формате"Экономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...