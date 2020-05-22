Расследование убийства Павла Шеремета завершили: что известно

Материалы по Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугар выделили в новое производство

Правоохранители завершили расследование в отношении подозреваемых в убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, которым накануне изменили подозрения.

Об этом 22 мая сообщила "Украинская правда", ссылаясь на адвокатов подозреваемых.

"Сейчас сообщают о завершении досудебного расследования. Сегодня вынесли постановление, материалы относительно Кузьменко, Антоненко, Дугар выделили в новое производство и сразу объявили о завершении досудебного расследования", – заявил адвокат Кузьменко Тарас Беспалый.

Реклама

В то же время, на 22 мая было назначено судебное заседание, на котором должно было быть рассмотрено ходатайство защиты Кузьменко по отмене ее ареста, который был продлен в апреле. Однако из-за неявки прокуроров и подозреваемой суд перенесли на 27 мая.

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 22 мая

Адвокат Яны Дугар тоже подтвердил, что в ближайшее время фигурантам расследования сообщат о завершении расследования.

Никаких официальных заявлений власти и правоохранительные органы по этому поводу пока что не сделали.

О задержании подозреваемых в подрыве автомобиля журналиста Павла Шеремета в МВД сообщили 12 декабря. Ими оказались музыкант Андрей Антоненко, врач Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь. Читайте подробнее, что нужно знать о преступлении и расследовании дела об убийстве Шеремета.

Реклама

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама