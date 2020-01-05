Рассорил Украину и Беларусь: в России умер один из идеологов "Антимайдана"

Артем Мартиросян скончался в одной из больниц Москвы

Артем Мартиросян. Фото: 24tv.ua

В России скончался один из идейных вдохновителей "Антимайдана" и автор антиукраинских публикаций в СМИ Артем Мартиросян.

О его смерти на своей странице в Facebook сообщил известный пропагандист Алексей Чаленко, по словам которого, "антимайдановец" в одной из московских больниц.

Причины смерти или какие-либо другие детали Чаленко не привел.

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Информацию о смерти Мартиросяна подтвердили и некоторые СМИ боевиков Донбасса, сославшись на близких покойного.

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Напомним, что несколько лет назад он спровоцировал дипломатический скандал между Украиной и Беларусью – в 2016 году СБУ вернула в международный аэропорт "Киев" самолета белорусской авиакомпании "Белавиа", на борту которой находился Артем Мартиросян.

Позже он заявил, что его сняли с рейса и обыскивали на предмет некой флешки.

Во время Революции достоинства он занял провластную позицию, выступив против Евромайдана и начав писать провокационные материалы. В результате он сбежал из Украины в Россию.

Напомним, в прошлом месяце руководитель российского пропагандистского "Первого канала" Константин Эрнст впервые признался, что его канал лгал о причастности Украины к авиакатастрофе малайзийского Boeing-777 на Донбассе в 2014 году.

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