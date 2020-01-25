Растительное мясо без глютена и сои становится все более популярным в Украине

Растительное мясо без глютена и сои приобретает популярность в Украине. Производители позиционируют его как экологическое и безопасное для здоровья. Но может ли оно заменить настоящее мясо и действительно ли полезно для всех.

Андрей Павелко не ест мясо уже 15 лет. Пробовал заменить его украинским аналогом из пшеницы. А теперь попробовал и американское мясо из гороха.

"Оно очень похоже и имитирует это мясо как настоящее. Они разложили белки, углеводы на атомы и потом это все собрали воедино. И это получается, что это химическое как бы мясо", – объясняет вегетарианец.

Его готовят из горохового белка, крахмала, кокосового масла и свекольного сока. А в каждой котлете – содержится 20 граммов протеина и около 20 граммов жира.

Корреспондентка новостей "Сегодня" с оператором тоже решили попробовать растительное мясо. Говорят, на вкус должно быть как котлета из говядины. Что ж, возьмем два кусочка для бургеров. Булки приготовили необычные – с активированным углем и куркумой.

"Потом нам нужен соус, сыр тофу. Он растительный, из сои сделанный, поэтому очень подходит для этого бургера", – отмечает шеф-повар Артем Рыжков.

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Диетолог Марина Балась говорит: такое растительное мясо по белкам почти идентичное обычному. Содержит витамины группы В, цинк, магний и много микроэлементов. Но в то же время – в нем есть пуриновые кислоты, которые при частом употреблении могут вызвать различные заболевания:

"Повышение мочевой кислоты и заболевания, такие, как подагра, артриты, ревматизм, то есть нарушение пуринового обмена".

Его нельзя употреблять людям с синдромом раздраженного кишечника и непереносимостью крахмала. Кроме того, в таком заменителе нет витаминов В12.

"Затем развивается железодефицитная анемия, снижается гемоглобин", – предупреждает диетолог.

А полезный холестерин, содержащийся в нежирном мясе, необходим еще и для нормальной работы сердца.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что мода на пищу растительного происхождения добралась до Украины и выясняли, что в меню у украинских веганов. А еще журналисты узнали, кому растительный рацион пойдет на пользу, а кому от мяса лучше не отказываться.

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