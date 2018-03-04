Расторжение контрактов "Газпрома" с "Нафтогазом" не будет иметь непосредственных последствий для газоснабжения – Еврокомиссия

Объявленное "Газпромом" намерение расторгнуть свои контракты с "Нафтогазом" не будет иметь "непосредственных последствий". Об этом говорится в заявлении заместителя председателя ЕК по Энергетическому союзу Мароша Шефчовича о ситуации с газоснабжением ЕС и транзитом российского газа через Украину, которое опубликовала Еврокомиссия.

"Что касается решения Стокгольмского арбитража, заместитель председателя Шефчович был проинформирован о том, что "Газпром" по-прежнему намерен прекратить свои контракты с "Нафтогазом". Однако эта процедура может занять некоторое время и не будет иметь непосредственных последствий для газовых потоков", – отмечается в заявлении.

Напомним, Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" компенсировать НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 млрд долл. за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК 2,56 млрд. долл.

В ответ Россия отказалась начать поставки газа в Украину с 1 марта. Причем "Газпром" сделал это в морозы и предупредил о своем решении за 15 минут до запланированного старта поставок. Более того, российская сторона снизила давление газа на входе в украинскую "трубу" до критических уровней. Это поставило под угрозу не только обеспечение Украины теплом, но и транзит газа в ЕС, где тоже ударили морозы.