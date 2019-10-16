Равный среди лучших

Рынок недвижимости Украины является одной из самых прогрессивных и динамичных сфер экономики Украины. Вместе с ростом спроса на квадратные метры, увеличивается и количество предложений от застройщиков, которые используют социальные сети, средства массовой информации, форумы для продвижения своего продукта. Перенасыщение медиаполя потребителя рекламной и, в основном, субъективной, а иногда – недостоверной информацией, значительно усложняет процесс выбора надежной строительной компании, которой действительно можно доверить свои накопления.

Учитывая запрос потребителей на объективную и экспертную оценку игроков рынка недвижимости Украины, авторитетные СМИ ввели практику проведения редакционного независимого аудита бизнес-деятельности строительных компаний с целью формирования актуальных рейтингов в разных категориях надежности. В сентябре 2019 издание "Новое время" и журнал "Бизнес", независимо друг от друга, представили общественности "Топ-20 крупнейших застройщиков Киева и области" и "Топ-10 застройщиков столичного региона с высоким уровнем надежности" соответственно.

Несмотря на значительное представительство столичных застройщиков, строительной группе "Синергия" удалось не только стать едва ли не единственным представителем пригородов в вышеупомянутых рейтингах, но и достаточно опередить большинство киевских строительных компаний. Это стало возможным благодаря успешной деятельности СГ "Синергия" за отчетный период с 2018 по 1 сентября 2019 года. Именно за этот период, застройщик сдал в эксплуатацию ЖК "Синергия 2+" и ЖК "Green Side" с показателем – 1247 квартир в 7 домах.

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Более того, эксперты рынка недвижимости Украины отметили значительный прогресс БГ "Синергия" в вопросах юридического сопровождения строительства. Дело идет об оформлении всех разрешительных документов перед началом строительства, что минимизирует риски для потенциальных инвесторов. Кроме того, в независимом голосований потребителей, проведенном редакцией журнала "Бизнес", БГ "Синергия" опередила конкурентов в вопросах лояльности, а именно: условия рассрочки и ипотеки, юридическое сопровождение инвесторов, обслуживание объектов недвижимости после оформления договора "купли-продажи".

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Одним из преимуществ строительной группы "Синергия" является то, что это управляющая девелоперская компания, которая объединяет в себе подразделения по проектированию объектов, их строительству, реализации и обслуживанию. То есть, застройщик не оставляет клиента после оформления имущественных прав на квартиру, а продолжает оказывать услуги дополнительного сервиса на этапе ремонта и обслуживает дома после заселения.

Таким образом, укрепление лидерских позиций СГ "Синергия" в рейтингах крупнейших и самых надежных застройщиков Киевского региона – это результат многолетней качественной работы компании на рынке недвижимости Украины.

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