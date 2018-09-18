Разборки боевиков "ДНР": два оккупанта убиты, более десятка – тяжело ранены

Сегодня, 04:30

Легко раненым участникам инцидента медпомощь оказали на месте происшествия

Фото: Vlada.io
Фото: Vlada.io

Командование боевиков т.наз. "ЛДНР" удерживает соединения и части 1-го и 2-го "армейских корпусов" в состоянии повышенной боеготовности, однако несогласованность действий между подразделениями противника, несущими постоянное боевое дежурство и прибывающими на передовые позиции по сигналу тревоги для усиления, приводит к росту числа открытия т.н. "дружественного огня" и, как следствие, конфликтов между личным составом.

Об этом со ссылкой на Главное управление разведки сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Так, 15 сентября в результате очередного обстрела своих позиций одним из подразделений 1 АК между т.н. "военнослужащими" произошла массовая драка, в результате которой два человека умерли от нанесенных побоев, более десятка получили тяжелые ранения и были госпитализированы, остальным участникам инцидента медицинская помощь оказывалась на месте происшествия.

Командование оккупационных войск принимает меры по недопущению утечки информации об истинных причинах гибели и ранения "военнослужащих", добавили в украинском военном ведомстве.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что в оккупированном боевиками "ЛНР" Алчевске произошла массовая драка местных "мотострелков" с российскими "казаками": двое раненых с ножевыми ранениями были госпитализированы, один получил черепно-мозговую травму в результате удара по голове урной для мусора.

А в оккупированной боевиками "ДНР" Макеевке пьяные террористы устроили массовую драку с местными жителями, которые отказались угощать их спиртным. Шестерых участников драки (в т.ч. четверо "военнослужащих") с травмами различной степени тяжести были доставлены в городские медицинские учреждения.

А в Новоазовске, где расположен т.наз. "9-й отдельный штурмовой мотострелковый полк морской пехоты ДНР" из огнестрельного оружия были убиты два офицера ВС РФ.
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Источник:

"Сегодня"

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