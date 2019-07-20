Разгар вступительной кампании в Украине: количество абитуриентов выросло

Стали известны самые популярные специальные среди абитуриентов

В Украине продолжается вступительная кампания – в этом году количество абитуриентов выросло впервые за 16 лет.

Так, возле Киевского университета имени Шевченко абитуриенты ищут свои фамилии в списках на зачисление. Один из них порадовался, что обошел сотни других претендентов и уже зачислен на первый курс. До этого он закончил военный лицей и теперь будет учиться на военного психолога.

"Человек, который вернулся с войны, и его ж надо успокоить. Правильно подобрать слова, как его мотивировать", – отметил абитуриент Эдуард Тисновский.

Не переживает и Юлия – девушка поступила на магистратуру. Она – будущий судья, и вместе с собакой гуляет возле вуза и рассказывает о том, что поступить было довольно сложно.

"Я писала ВНО. По немецкому языку, а также у нас было два специальных экзамена по правоведению и правовой компетенции", – отметила студентка Юлия Иванова.

Между тем, в прошлом уже остались очереди в приемные комиссии. Сейчас документы абитуриенты подают в электронном виде. На сайте было создано 162 тысячи электронных кабинетов. Это – на 11 тысяч больше, чем в прошлом году.

Самая популярность в этом году – право. Следом идут филология, менеджмент, педагогика и компьютерные науки.

"Два года подряд мы набираем на такую образовательную программу, как компьютерная математика на механико-техническом факультете. И абитуриенты, которые понимают, что такое биг-дата-анализ, или понимают, что такое криптография – идут на эту специальность", – рассказал Владимир Бугров, проректор по научно-педагогической работе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

А вот бороться с климатическими катаклизмами будут учить студентов Львовской политехнике. В 2016-м году здесь открыли новую специальность с романтическим названием – Космический мониторинг земли. Для этого студенты осваивают дроны.

"Эти наши специалисты могут прогнозировать, исследовать прогнозные модели на основе моделей. Можно остановить катаклизмы на нашей матушке-Земле", – Михаил Процик, декан магистратуры Института геодезии Национального университета "Львовская политехника".

В Минобразования говорят, что из-за того, что в этом году выросло количество выпускников, мест на государственный заказ также стало больше.

"Увеличение объема государственного заказа касается, в первую очередь, педагогических, естественных и технических специальностей", – рассказал Олег Шаров, гендиректор директората высшего образования и образования взрослых Минобразования.

Кто поступил на бюджет – абитуриенты узнают уже 26 июля. До 1 августа должны принести документы в вузы, и в тот же день будет опубликовано – кто прошел на контракт.

Отметим, что из-за "провала" на ВНО в вузы не смогут поступить более 50 тысяч абитуриентов.

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