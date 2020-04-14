Разговор генерала СБУ Шайтанова с куратором из ФСБ: опубликована запись

Сегодня был задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, который работал на ФСБ России и, среди прочего, планировал убийство добровольца Адама Осмаева. Служба безопасности опубликовала перехват разговоров между генералом, его куратором из ФСБ Игорем Егоровым и еще одним завербованным агентом.

В ведомстве отметили, что сотрудник ФСБ Егоров, который и завербовал украинского генерала, работает в Департаменте контрразведывательных операций ФСБ – подразделении, специализирующемся на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций как на территории Украины, так и других государств. До 2014 года он неоднократно приезжал в Украину под видом межведомственного взаимодействия СБУ и ФСБ и налаживал контакты с офицерами украинской спецслужбы. Тогда он и завербовал Шайтанова.

Реклама

Для обсуждения тайных операций, "слива" важной информации и найма исполнителей совершения преступлений Егоров и Шайтанов встречались во Франции, Германии и Хорватии. Там же была встреча с неким агентом "Н".

Этот агент в разговоре с Егоровым во Франции в ноябре прошлого года рассказал, что работает над убийством Осмаева. Куратор ФСБ предложил называть ликвидацию добровольца "отправка в страну вечной охоты". Они были уверены, что после неоднократных покушений на Осмаева и его супругу Амину Окуеву это убийство уже не вызовет большого резонанса.

Потом был в Киеве разговор в том же месяце Шайтанова с этим неизвестным агентом, а после этого генерал связался во Франции с Егоровым. Смотрите подробнее их переговоры на записи:

Видео: СБУ

Сейчас решается вопрос об объявлении Валерию Шайтанову о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.111 ("Государственная измена") и ст. 258 ("Террористический акт") Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале апреля СБУ разоблачила топ-чиновника, "слившего" секретную военную информацию. Силовики установили, что подозреваемый скопировал и переслал по электронной почте неустановленным лицам важный тайный документ.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама