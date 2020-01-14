Разметку на дорогах хотят изменить: детали законопроекта от "Слуги народа"

Фото из открытых источников

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Штраф за стоянку в запрещенном месте хотят повысить до 3400 грн. А за стоянку на местах для водителей с инвалидностью или неправомерное использование знака на машине "водитель с инвалидностью" предлагают штраф в 34 000 грн. Таковы новшества законопроекта №2628 авторства депутатов от "Слуги народа", который ужесточает ответственность за нарушение ПДД.

Из этой суммы 70% будет идти в местные бюджеты на установку знаков и нанесение разметки. При этом разметку тоже хотят изменить. Сплошная желтая линия, которая используется в разметке для обозначения запрета остановки, мало выделяется на дороге, говорится в пояснительной к проекту. Поэтому разметку сделают более контрастной по размеру, форме и цвету.

"Соответствующая дорожная разметка наносится в форме треугольников желтого цвета с основанием 1 м и высотой 0,5 м", – говорится в проекте.

Фиксация и доказательство факта нарушения правил остановки в запрещенных местах будут сводиться к необходимости сделать фото автомобиля, считают авторы. Якобы такая разметка будет четко выделяться на фотографии. А для того, чтобы фото стало доказательством, нужны будут минимум три фотографии автомобиля-нарушителя с разных ракурсов. Также законопроект допускает использование камер видеонаблюдения в качестве доказательства.

"К сожалению, водители не хотят понимать, что остановка рядом с пешеходным переходом значительно ограничивает обзор для пешехода и для машин, которые движутся по дороге. Потому что водитель на дороге будет видеть припаркованный автомобиль, а человека, который начинает переходить дорогу – нет. Также и пешеходу. Возможно, зная, что размер штрафа немаленький, водители не будут рисковать своим кошельком, если не чужими жизнями", – отмечает Юрий Грек.

Какие еще нововведения ждут водителей Украины, читайте в нашем материале "Штраф – 34 тысячи: в "Слуге народа" хотят жестче наказывать за нарушение ПДД".

Подобные изменения в законодательство особенно важны в свете статистики от Нацполиции: там сообщили, что только за первый квартал 2019 года произошло более двух тысяч ДТП с участием пешеходов. По этой причине в Кабмине решили внедрять в Украине так называемые "косые" переходы на перекрестках, как в Европе.

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