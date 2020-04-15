Разобщены физически, но не духовно: глава МОЗ попросил украинцев не идти в храмы на Пасху

Министр здравоохранения Максим Степанов записал видеообращение к украинцам, где, в частности, отметил, что МОЗ не вмешивается в дела церкви, но попросил украинцев оставаться дома и не идти в церкви на Пасху в связи с пандемией коронавируса. Соответствующее видео было опубликовано пресс-службой МОЗ.

"Я понимаю, что для многих это долгожданный день. Даже во время карантина это остается неизменным. Со своей стороны Правительство обеспечило простую доставку через Укрпочту уже освященных пасхальных куличей. Власть договорилась об онлайн- и телевизионной трансляции церковных служений.

Мы не можем вмешиваться в дела церкви, но можем просить вас оставаться дома, даже в праздник. Мы вынуждены на некоторое время быть разобщенными физически, но не духовно. Молитва, семья, любовь к близким, вера – то, чего никто и ничто не может лишить", – отметил глава МОЗ.

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Степанов подчеркнул, что на момент записи этого видео из-за коронавируса в Украине 1248 человек проведут этот праздник в больнице, а 98 уже никогда не смогут отпраздновать Пасху.



"Я знаю, что какими бы разными мы ни были, у нас всех есть одно общее желание – чтобы эти цифры скорее начали уменьшаться. И мы можем сделать это только вместе. Просто оставайтесь дома. Не потому, что Минздрав рекомендует или врачи просят, а ради себя, ради своих близких и родных.

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Берегите себя и будьте здоровы!" – подытожил Степанов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский также призвал украинцев быть благоразумными и не ходить в церковь на пасхальные праздники.

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