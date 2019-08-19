Разрешение на обучение: какие медсправки должны быть у ребенка, чтобы его взяли в школу или детсад

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Пока родители пытаются собрать ребенка к первому сентября, потратив на это как можно меньше средств, домокловым мечом, висящим над ними, для многих являются обязательные справки. Несмотря на то что справка действительна год (т. е. сделать ее можно было и в мае, например). Тем не менее и руководство школ, и детсадов просит, а родители стремятся раздобыть и предоставить их к 1 сентября. Еще несколько лет назад процедура получения документа могла занять неделю или две, сегодня справку может выдать педиатр или семейные врач. И она должна быть одна, а не несколько, как могут затребовать в учебном заведении. О том, какие необходимы "бумажки" и с какой информацией, нам рассказали в пресс-службе Минздрава и педиатр Валентина Кириченко.

Для детского сада: простая справка

Для многих малышей в этом году начинается долгая "дорога во взрослую жизнь" с похода в детский сад. Справка о состоянии здоровья необходима, получить ее просто. Как нам рассказали в министерстве, согласно письму-пояснению МЗ от 24 апреля 2018 года, "для поступления в детское дошкольное учреждение родитель не должен предоставлять справку особой формы, достаточно обычной справки от педиатра или семейного врача, у которого наблюдается ребенок". Главная информация, которая содержится в этом документе и выдается одним врачом, что ребенок здоров. Никакой развернутой информации о болезнях ребенка и лечении в справке быть не должно — форма достаточно простая: Ф. И. О. ребенка, дата и место рождения, информация о здоровье и возможности посещать сад.

А вот если у ребенка есть специфические заболевания (например, аллергия, бронхиальная астма и т. д.), лучше об этом в документе указать, что и сделает все тот же семейный врач, у которого наблюдается ребенок. Все можно прописать в той же обычной справке, без какой-либо специальной или от нескольких врачей. Это необходимо для того, чтобы персонал сада знал особенности здоровья малыша и вовремя принял меры, если понадобится. То есть детям до 6 лет, которые идут в сад, не нужна справка № 086-1 или любой другой "особенной" формы.

Для школы: документ по форме

Со школой или техникумом тоже проблем возникнуть не должно, но тут уже нужна определенная форма справки, которую необходимо предоставлять каждый год. Выписывает ее семейный врач либо педиатр. Для поступления ребенка в школу родители предоставляют справку (форма № 086-1/о) о том, что ребенок прошел профилактический медицинский осмотр.

Обязательный профилактический осмотр регламентируется Указом МЗ №682 от 16 августа 2010 года. Справка выдается лишь на основании медосмотра и называется "Справка для ученика среднеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра". В самой справке № 086-1/о должна содержаться такая информация: Ф. И. О. ребенка, место, год рождения, пол, место проживания, телефон родителя, название учебного заведения, класс (группа), дата проведения медосмотра предыдущего и рекомендация следующего, информация о состоянии здоровья ребенка, если есть специфические заболевания — их лучше указать, группа по занятиям физкультурой и рекомендации.

Поскольку врач, который ведет ребенка, имеет всю информацию о вакцинации, то без справки №63о "Карта профилактических прививок" заключение для школы он не даст. Как пояснили в МЗ: "Если ребенок поменял учебное учреждение, и формы №63о в новой школе нет, либо обновились прививки, согласно "Карте профилактических прививок", которая была утверждена Указом МЗ №1 от 10.01.2006, ее могут попросить предоставить". Справка №63о хранится у педиатра или семейного врача, он вносит необходимые изменения (о плановой вакцинации, туберкулиновых пробах и т. д.), а в учебное заведение могут потребовать копию. Но если вакцинация проведена вовремя, то с 7 до 14 лет вакцинации или ревакцинации не будет, т. е. к 1 сентября, в привычную (не новую) школу достаточно одной справки № 086-1/о.

Медкарта — в прошлом

До 2018 года в учебных заведения требовали "Медицинскую карту ребенка", форма №026/о, но Указом Минздрава №157 от 26.01.2018 года, который вступил в действие 13.03.2018 года, эта форма была упразднена. Как пояснили в министерстве, "данные о состоянии здоровья ребенка не могут быть открытыми и храниться не в медицинском учреждении". Согласно ст. 39-1 Закона Украины от 19.11.1992 № 2801-XII "Пациент имеет право на тайну о состоянии своего здоровья, факт обращения за медицинской помощью, диагноз и т. д. Запрещено требовать предоставление такой информации по месту работы или учебы". Данные о здоровье ребенка могут храниться только в "Истории развития ребенка №…. (форма №112 /о) — медицинской карте, которая находится в медицинском, а не учебном заведении. Правда, по словам педиатра:

"Если у ребенка есть специфические заболевания, при которых может понадобиться срочная медицинская помощь, например, сахарный диабет или астма, то лучше сказать педагогам и медработникам учебного заведения".

Что касается медкабинетов, которые в школах теперь не обязательны, то их наличие, как и медперсонала, как пояснили в МЗ, — на усмотрение руководства школы.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Украине Верховный суд запретил ребенку без прививок ходить в детсад. Медики уверяют, что вакцинация — это единственный оберег, который защищает детей от инфекционных болезней.

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