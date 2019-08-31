Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,23
27,94

Разумков прокомментировал вопрос обмена пленными между Украиной и Россией

31 августа, 13:56

Спикер Верховной Рады Разумков подчеркнул, что в данном вопросе нет места пиару

Дмитрий Разумков. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Дмитрий Разумков. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Информация об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и РФ должна озвучиваться Офисом президента, считает председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Пока что я не готов это комментировать. Я думаю, что эта информация должна выйти и офиса президента, потому что они (сотрудники ОП – Ред.) прилагали основные усилия для этого процесса", – сказал Разумков.

Более подробно читайте в материале: Обмен заложниками с Россией: что известно на данный момент.

Он подчеркнул, что в данном вопросе нет места пиару.

Реклама

"Тут иногда лучше, чтобы мы узнали информацию постфактум, увидев парней, девушек дома, а не создавали из этого пиар-мероприятия, а потом разводили руками и говорили: "Извините у нас что-то не вышло". Нельзя пиариться на таких вещах!" – отметил Разумков.

Напомним, вчера в ряде СМИ появилась неподтвержденная информация о том, что между Украиной и Россией начался обмен удерживаемыми лицами. Эти новости вызвали широкий резонанс в стране.

В тренде
Взрыв гранаты под Верховной Радой: 4 года после трагедии

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности.

Позже в СБУ сообщили, что обмена в пятницу, 30 января, не будет. А журналисты назвали причину срыва обмена удерживаемыми лицами.

Напомним, директор Института мировой политики Евгений Магда в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что информация о переводе Олега Сенцова в Москву – это часть большой игры России и западных стран.

Новости "Сегодня" сообщали, что Сенцова доставили в Москву и готовят к обмену. По пока неподтвержденным данным, украинец внесен в список для обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Украина обмен пленными Разумков

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видео
Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видеоПолитика
Обмен заложниками с Россией: что известно на данный момент
Обмен заложниками с Россией: что известно на данный моментПолитика
Что непросто, но можно узнать об Алексее Гончаруке
Что непросто, но можно узнать об Алексее ГончарукеПолитика
СБУ сделала официальное заявление по обмену пленными с Россией
СБУ сделала официальное заявление по обмену пленными с РоссиейУкраина
Борец с коррупцией и
Борец с коррупцией и "крутой специалист": кто такой генпрокурор Руслан РябошапкаПолитика
Зарезала новорожденную дочь: в Ровно судят горе-мать
Зарезала новорожденную дочь: в Ровно судят горе-матьЗапад

Новости партнеров

Loading...