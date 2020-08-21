Разведчик и бывший пограничник попались на краже боеприпасов в зоне ООС: фото

Государственное бюро расследований разоблачило чиновника Службы внешней разведки и бывшего пограничника на вывозе боеприпасов из района проведения ООС. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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"По данным досудебного расследования, полковник СВР по указанию бывшего военнослужащего Государственной пограничной службы, незаконно вывозил боеприпасы из района проведения ООС. Как установило следствие, боеприпасы были украдены бывшим пограничником при прохождении им службы в 2015-2017 годах, и хранились в арендованном им гараже в Северодонецке. Во время попытки вывоза этих боеприпасов и были уличены "перевозчики" оружия", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в сентябре 2019 года во время обыска в служебном автомобиле чиновника СВР были изъяты: почти 6 тысяч патронов калибра 5.45, больше 4 тысяч патронов калибра 7.62, 4 гранаты РПГ-26, 1 ручная противотанковая граната РПГ-22, 5 унифицированных запалов ручных гранат, 5 гранат РГД-5 и граната Ф-1.

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"В августе 2020 обоим фигурантам сообщено о подозрении в незаконном обращении с боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия для установления возможных покупателей боеприпасов и других лиц, причастных к незаконной схеме", – говорится в сообщении.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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